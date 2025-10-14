"У них нет выбора": женщина заставляет собственных детей платить сотни долларов за ужин на Рождество

44-летняя Карла Беллуччи, которую еще называют самой ненавистной матерью Великобритании, решила, что ее дети и гости должны будут заплатить по 333 доллара за праздничный ужин на Рождество.

Сам сочельник женщина планирует устроить у себя дома, а если дети не захотят платить, то могут "пойти куда-то в другое место, если им это не нравится", пишет Daily Star.

Карла Беллуччи предлагает роскошный обед из четырех блюд:

на первое она подаст коктейль из креветок с маринованными огурцами;

на второе — короткие ребрышки, йоркширский пудинг с лесными грибами, жареные капустные ростки и картофель с розмарином.

на десерт она решила подать рождественский пудинг;

а аперитивом будут канапе и шампанское.

По словам Карлы ее 20-летняя дочь и 19-летний сын были "очень разочарованы" тем, что должны заплатить за праздничный обед с родной матерью.

"Сейчас они не очень довольны мной. Но у них нет выбора. Если они хотят провести Рождество в семейном кругу, то должны заплатить мне. Я не позволю им пользоваться мной. Я не хочу больше иметь дело с тунеядцами, особенно на Рождество, когда все так дорого", — объяснила Беллуччи.

Кроме детей женщина планирует принять у себя 10 гостей, которые также должны будут заплатить за праздничный ужин.

В то же время все гости, включая детей, должны будут покинуть дом Карлы в 20:00.

"Они больше не живут здесь, поэтому в этом году они считаются гостями. Я вижу, что они не довольны, но что есть, то есть. Я не благотворительница — мне тоже надо зарабатывать и экономить деньги. Если я должна готовить, готовить и накрывать стол, то для них это, по сути, выгодная сделка", — отметила Карла.

Она подчеркнула, что за дополнительную цену дети могут остаться в ее доме на ночь — это будет стоить еще 106 долларов.

"Если бы я могла взять больше, например, тысячу, то взяла бы. Когда я озвучила эту идею своей семье, они были очень разозлены на меня. Им нужно жить своей жизнью — и они должны быть благодарны, что я снимаю с них стресс", — подчеркнула женщина.

