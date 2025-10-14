"У них немає вибору": жінка змушує власних дітей сплачувати сотні доларів за вечерю на Різдво

44-річна Карла Беллуччі, яку ще називають найбільш ненависною матір'ю Великої Британії, вирішила, що її діти та гості повинні будуть заплатити по 333 долари за святкову вечерю на Різдво.

Сам святвечір жінка планує влаштувати у себе вдома, а якщо діти не захочуть платити, то можуть "піти кудись інде, якщо їм це не подобається", пише Daily Star.

Карла Беллуччі пропонує розкішний обід з чотирьох страв:

на перше вона подасть коктейль з креветок з маринованими огірками;

на друге — короткі реберця, йоркширський пудинг з лісовими грибами, смажені капустяні паростки та картопля з розмарином.

на десерт вона вирішила подати різдвяний пудинг;

а аперитивом будуть канапе та шампанське.

За словами Карли її 20-річна донька та 19-річний син були "дуже розчаровані" тим, що повинні заплатити за святковий обід з рідною матір'ю.

"Зараз вони не дуже задоволені мною. Але у них немає вибору. Якщо вони хочуть провести Різдво в сімейному колі, то повинні заплатити мені. Я не дозволю їм користуватися мною. Я не хочу більше мати справу з дармоїдами, особливо на Різдво, коли все так дорого", — пояснила Беллуччі.

Окрім дітей жінка планує прийняти у себе 10 гостей, які також повинні будуть заплатити за святкову вечерю.

Водночас всі гості, включно з дітьми, повинні будуть покинути домівку Карли о 20:00.

"Вони більше не живуть тут, тому цього року вони вважаються гостями. Я бачу, що вони не задоволені, але що є, то є. Я не благодійниця – мені теж треба заробляти і заощаджувати гроші. Якщо я маю готувати, куховарити і накривати стіл, то для них це, по суті, вигідна угода", — зазначила Карла.

Вона підкреслила, що за додаткову ціну діти можуть залишитися в її будинку на ніч — це вартуватиме ще 106 доларів.

"Якби я могла взяти більше, наприклад, тисячу, то взяла б. Коли я озвучила цю ідею своїй родині, вони були дуже розлючені на мене. Їм потрібно жити своїм життям — і вони повинні бути вдячні, що я знімаю з них стрес", — наголосила жінка.

