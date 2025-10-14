"Не делай так": собака научила "манерам" хозяина во время прогулки (видео)

Житель США прогуливался с собаками породы бордер колли и хаски, захотев проверить поведение хвостатых. Дальнейшая реакция одного из них вызвала в интернете оживленное обсуждение.

Мужчина отпустил поводок с обоими четвероногими, но именно колли показала свои манеры и воспитание, упрекая хозяина за отсутствие таковых. Ролик с поведением собаки был размещен в X.

Видео с действиями животного стало вирусным — набрало более 2 млн просмотров. На кадрах заметно, что мужчина держит два поводка с колли и хаски, а затем — отпускает в один миг.

Пока один из четвероногих пошел дальше, то коли не понял такого поведения: он схватил отпущенный поводок и поднес его владельцу, намекая на другую собаку. Когда хозяин ничего не сделал, чтобы забрать хаски, тогда произошло неожиданное.

Собака смогла выкрутиться из ошейника и поводка, а через мгновение — побежала в сторону хаски, который наблюдал за всем действом. Коли схватил поводок напарника и потянул его обратно в сторону хозяина.

"Не делай больше так", — говорится в подписи автор видео.

Сейчас пользователи убеждены, что ролик был снят в США в начале октября. Сам автор видео не рассказал больше подробностей этой истории.

В комментариях к вирусному ролику, юзеры не скрывали того, что поведение коли их порадовало. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Собака прямо говорит — мы пользуемся поводком по собственному выбору, а не по принуждению";

"Хаск просто слишком занят быть глупостями и смотрит на природу";

"Коли прямо говорит: "Я прощаю, но я слежу". Чистая преданность с щепоткой наглости";

"Правила — это правила";

"Вот этот колли просто нечто. Сам принес поводок, а потом притащил того недотепу".

