"Не роби так": собака навчила "манер" хазяїна під час прогулянки (відео)

Мешканець США прогулювався з собаками порі бордер колі та хаскі, захотівши перевірити поведінку хвостатих. Подальша реакція одного з них викликала в інтернеті жваве обговорення.

Чоловік відпустив повідок з обома чотирилапими, але саме колі показала свої манери та виховання, докоряючи господарю за відсутність таких. Ролик з поведінкою собаки було розміщено в X.

Відео з діями тварини стало вірусним — набрало понад 2 млн переглядів. На кадрах помітно, що чоловік тримає два повідки з коллі та хаскі, а потім — відпускає в одну мить.

Допоки один з чотирилапих пішов далі, то колі не зрозумів такої поведінки: він ухопив відпущений повідок і підніс її власнику, натякаючи на другого собаку. Коли господар нічого не зробив, аби забрати хаскі, тоді сталося неочікуване.

Собака зміг викрутитися з нашийника та повідка, а за мить — побіг у сторону хаскі, який спостерігав за всім дійством. Колі вхопив повідок напарника та потягнув його назад у сторону господаря.

"Не роби більше так", — йдеться в підписі автор відео.

Наразі користувачі переконані, що ролик було знято в США на початку жовтня. Сам автор відео не розповів більше подробиць цієї історії.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери не приховували того, що поведінка колі їх порадувала. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Собака прямо каже — ми користуємось повідком за власним вибором, а не під примусом";

"Хаск просто занадто зайнятий бути дурницями та дивиться на природу";

"Колі прямо каже: "Я пробачаю, але я стежу". Чиста відданість з дрібкою нахабства";

"Правила — це правила";

"От цей коллі просто щось. Сам приніс повідок, а потім притягнув того недотепу".

