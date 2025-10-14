"Не роби так": собака навчила "манер" хазяїна під час прогулянки (відео)
Мешканець США прогулювався з собаками порі бордер колі та хаскі, захотівши перевірити поведінку хвостатих. Подальша реакція одного з них викликала в інтернеті жваве обговорення.
Чоловік відпустив повідок з обома чотирилапими, але саме колі показала свої манери та виховання, докоряючи господарю за відсутність таких. Ролик з поведінкою собаки було розміщено в X.
Відео з діями тварини стало вірусним — набрало понад 2 млн переглядів. На кадрах помітно, що чоловік тримає два повідки з коллі та хаскі, а потім — відпускає в одну мить.
Допоки один з чотирилапих пішов далі, то колі не зрозумів такої поведінки: він ухопив відпущений повідок і підніс її власнику, натякаючи на другого собаку. Коли господар нічого не зробив, аби забрати хаскі, тоді сталося неочікуване.
Собака зміг викрутитися з нашийника та повідка, а за мить — побіг у сторону хаскі, який спостерігав за всім дійством. Колі вхопив повідок напарника та потягнув його назад у сторону господаря.
"Не роби більше так", — йдеться в підписі автор відео.
Наразі користувачі переконані, що ролик було знято в США на початку жовтня. Сам автор відео не розповів більше подробиць цієї історії.
Реакція соцмереж
У коментарях до вірусного ролика, юзери не приховували того, що поведінка колі їх порадувала. Найбільше підтримки отримали такі репліки:
- "Собака прямо каже — ми користуємось повідком за власним вибором, а не під примусом";
- "Хаск просто занадто зайнятий бути дурницями та дивиться на природу";
- "Колі прямо каже: "Я пробачаю, але я стежу". Чиста відданість з дрібкою нахабства";
- "Правила — це правила";
- "От цей коллі просто щось. Сам приніс повідок, а потім притягнув того недотепу".
