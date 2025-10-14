Собака безостановочно лаяла на кота в соседнем авто: развязка оказалась неожиданной (видео)

Американка Морган Меллон приехала за покупками и припарковалась на стоянке, когда ее пес начал громко лаять. Когда женщина обернулась, то заметила кота в соседнем авто, но был один нюанс.

Владелица четвероногого обнаружила, что ее подопечный ругался на наклейку с изображением кота на боковом стекле двери, как это видно на опубликованном ролике в TikTok.

Ролик Морган стал вирусным — набрал в нескольких соцсетях 1,44 млн просмотров. На видео видно, что собака сидела на заднем сиденье автомобиля, была возбуждена и лаяла без остановки. Животное пыталось сообщить, что кот смотрит на нее из машины, припаркованной рядом.

Однако, когда владелица посмотрела, что вызвало лай, оказалось, что "кот" был лишь наклейкой на авто. Она перевела камеру, показав наклейку с котом, который выглядел напуганно: голова запрокинута назад, глаза широко открыты, рот открыт.

"Он — ненастоящий", — сказала женщина, пытаясь переубедить своего любимца.

Несмотря на попытки успокоить собаку, владелица объяснила, что кота нет, но лай продолжался. Пес оставался настороженным и громко реагировал на пушистого несмотря на то, изображение на наклейке не двигалось.

В комментариях к вирусному видео, юзеры саркастически отреагировали на поведение четверолапого на конкурента в соседней машине. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"То есть, он ненастоящий? Еще как";

"Я настоящий, сказал бы кот. Но кто ему поверит?";

"Жаль пса: кот так и не убегал после его лая";

"Я поверил в это на добрые 3 секунды, честно. Не могу обвинить собаку".

Впоследствии стало известно, как собака научила "манерам" хозяина во время прогулки. Житель США прогуливался с собаками породы бордер колли и хаски, захотев проверить поведение хвостатых.