Собака безупину гавкав на кота в сусідньому авто: розв'язка виявилася неочікуваною (відео)

Американка Морган Меллон приїхала за покупками та припаркувалася на стоянці, коли її пес почав гучно гавкати. Коли жінка обернулася, то помітила кота в сусідньому авто, але був один нюанс.

Власниця чотирилапого виявила, що її підопічний лаяв на наклейку з зображенням кота на боковому склі дверей, як це видно на опублікованому ролику в TikTok.

Ролик Морган став вірусним — набрав у кількох соцмережах 1,44 млн переглядів. На відео видно, що собака сиділа на задньому сидінні автомобіля, була збуджена й гавкала без упину. Тварина намагалася повідомити, що кіт дивиться на неї з машини, припаркованої поруч.

Однак, коли власниця подивилася, що спричинило гавкіт, виявилося, що "кіт" був лише наклейкою на авто. Вона перевела камеру, показавши наклейку з котом, який виглядав налякано: голова закинута назад, очі широко відкриті, рот відкритий.

"Він — несправжній", — сказала жінка, намагаючись переконати свого улюбленця.

Попри спроби заспокоїти собаку, власниця пояснила, що кота немає, але гавкіт тривав. Пес залишався настороженим і голосно реагував на пухнастого попри те, зображення на наклейці не рухалося.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери саркастично відреагували на поведінку чотирилапого на конкурента в сусідній машині. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Тобто, він несправжній? Ще і як";

"Я справжній, казав би кіт. Але хто йому повірить?";

"Шкода пса: кіт так і не втікав після його гавкоту";

"Я повірив у це на добрі 3 секунди, чесно. Не можу звинуватити собаку".

