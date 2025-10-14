Пара превратила "кладовку ужаса" в суперудобное и современное место для работы (видео)

32-летняя шотландка Лори Дональдсон хотела сделать удобное место для работы, которое отделяло ее спальню и другие пространства дома. Такая идея понравилась ее мужу, и супруги начали планировать ремонт.

Женщина говорит, что именно ее избранник и предложил превратить неиспользуемый шкаф под лестницей в полноценный домашний офис, как видно на обнародованном ролике в TikTok.

Видео женщины стало вирусным — его посмотрели более 1,3 млн. Госпожа Дональдсон говорит, что именно шкаф под лестницей, ранее загроможденный для хранения вещей и называемый "шкаф ужасов", стал локацией для ремонта.

"Мы живем в трехкомнатном доме с двумя детьми. Я хотела отделить рабочее пространство от спальной и семейной зоны, чтобы мой офис не был первым, что я вижу утром, и не занимал место в семейной комнате", — объяснила Дональдсон Newsweek.

Впоследствии пара начала ремонтировать это место: ее муж снял рамки и стены, а госпожа Дональдсон занималась шпаклеванием, шлифовкой и покраской. Сам проект не был быстрым — пара работала над ним несколько месяцев, совмещая работу над офисом с плотным семейным и рабочим графиком.

Дональдсон рассказала, что в целом на ремонт потратили около пяти полных рабочих дней, распределенных на восемь выходных. Вместе они установили деревянные молдинги, сделали мебель и обустроили рабочее пространство.

Общая стоимость проекта составила около £500 (почти 28 тыс. грн), а больше всего потратили на стол, который госпожа Дональдсон считает стоящей инвестицией.

"Это дало мне уютное место, где могу работать и отдыхать после работы, вместо того, чтобы видеть рабочее место в спальне или искать лучшее место для звонка", — добавила женщина.

