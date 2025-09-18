Женщина превратила старый сарай в "домик для уединения" (фото)

Британка Луиза Стейли в поисках дополнительного пространства в своем доме, вместо переезда, что является дорогим и хлопотным, решила использовать старый сарай и превратила его в уютную комнату для гостей и уединения.

Related video

Благодаря бюджетным находкам из известных магазинов женщина обустроила не просто еще одну комнату, а настоящий оазис уюта, который поразил тысячи пользователей в TikTok. Что у нее получилось, — читайте в материале Фокуса.

Раньше сарай Луизы служил местом для хранения случайных вещей — от старого камина до лишней посуды. Но, после того, как она решила дать ему вторую жизнь, это помещение изменилось до неузнаваемости.

Место для гостей

Луиза рассказала, как шаг за шагом превратила заброшенное пространство в желанную комнату для гостей. Сначала, убрав ненужные вещи, она покрасила стены в светлый цвет, благодаря чему помещение мгновенно стало выглядеть значительно просторнее и приветливее.

Женщина сделала ремонт своими руками Фото: TikTok

Далее женщина установила раздвижные двери, а затем перешла к самому интересному — декорированию. Она приобрела раскладной диван-кровать, который идеально подходит для встречи гостей. А чтобы придать комнате современный вид, добавила черный столик и большой светильник. Чтобы пространство стало еще более функциональным и стильным, хозяйка использовала полочки и черные фоторамки.

Декор в помещении

Особое внимание Луиза уделила созданию уюта: купила ковер и несколько декоративных мелочей, а также добавила искусственные растения и траву.

"Мне это очень нравится!" — поделилась Луиза Стейлис своими впечатлениями от завершенного проекта.

Видео ее превращения, опубликованное в TikTok, быстро стало вирусным. Пользователи были поражены результатом — они оставляли восторженные отзывы в комментариях.

"Это выглядит удивительно", — написал один из комментаторов. Другие оставляли восторженные эмодзи с сердечками, на что Луиза ответила: "Это заняло некоторое время".

Луиза показала сарай после ремонта Фото: TikTok Луиза показала сарай после ремонта Фото: TikTok

Луиза Стейли на собственном примере доказывает, что для создания пространства мечты не обязательно иметь большой бюджет, достаточно лишь креативности и желания.

Другие интересные истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинец Михаил отправился в высокогорье, чтобы отыскать хижину своих предков. Его семья происходит из бойков, поэтому старое жилье стоит далеко от цивилизации.

Дизайнер Наталка Буг переехала из Киева в живописное село и развивает там собственную ферму. Она показала зрителям дом XI века, проведя короткую экскурсию и рассказав о его плюсах и минусах.

А вот супруги Кудрик приобрели усадьбу в Тернопольской области. Сначала идея казалась им замечательной, однако расходы на ремонт оказались слишком большими.