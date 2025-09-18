Жінка перетворила старий сарай на "будиночок для усамітнення" (фото)

Британка Луїза Стейлі в пошуках додаткового простору у своєму домі, замість переїзду, що є дорогим і клопітким, вирішила використати старий сарай і перетворила його на затишну кімнату для гостей та усамітнення.

Related video

Завдяки бюджетним знахідкам з відомих магазинів жінка облаштувала не просто ще одну кімнату, а справжній оазис затишку, який вразив тисячі користувачів у TikTok. Що в неї вийшло, — читайте в матеріалі Фокусу.

Раніше сарай Луїзи слугував місцем для зберігання випадкових речей — від старого каміна до зайвого посуду. Але, після того, як вона вирішила дати йому друге життя, це приміщення змінилося до невпізнання.

Місце для гостей

Луїза розповіла, як крок за кроком перетворила занедбаний простір на омріяну кімнату для гостей. Спочатку, прибравши непотрібні речі, вона пофарбувала стіни у світлий колір, завдяки чому приміщення миттєво стало виглядати значно просторішим і привітнішим.

Жінка зробила ремонт своїми руками Фото: TikTok

Далі жінка встановила розсувні двері, а потім перейшла до найцікавішого — декорування. Вона придбала розкладний диван-ліжко, який ідеально підходить для зустрічі гостей. А щоб надати кімнаті сучасний вигляд, додала чорний столик і великий світильник. Аби простір став ще більш функціональним і стильним, господиня використала полички та чорні фоторамки.

Декор у приміщенні

Особливу увагу Луїза приділила створенню затишку: купила килим та кілька декоративних дрібниць, а також додала штучні рослини та траву.

"Мені це надзвичайно подобається!" — поділилася Луїза Стейлісвоїми враженнями від завершеного проєкту.

Відео її перетворення, опубліковане у TikTok, швидко стало вірусним. Користувачі були вражені результатом — вони залишали захопливі відгуки в коментарях.

"Це має дивовижний вигляд", — написав один із коментаторів. Інші залишали захоплені емодзі з сердечками, на що Луїза відповіла: "Це зайняло деякий час".

Луїза показала сарай після ремонту Фото: TikTok Фото: TikTok

Луїза Стейлі на власному прикладі доводить, що для створення простору мрії не обов'язково мати великий бюджет, достатньо лише креативності та бажання.

Інші цікаві історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець Михайло вирушив у високогір’я, щоб відшукати хатину своїх предків. Його родина походить із бойків, тому старе помешкання стоїть далеко від цивілізації.

Дизайнерка Наталка Буг переїхала з Києва до мальовничого села та розвиває там власну ферму. Вона показала глядачам будинок XI століття, провівши коротку екскурсію й розповівши про його плюси та мінуси.

А от подружжя Кудриків придбало садибу в Тернопільській області. Спочатку ідея здавалася їм чудовою, однак витрати на ремонт виявилися надто великими.