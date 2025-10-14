Пара перетворила "комору жаху" на суперзручне і сучасне місце для роботи (відео)

32-річна шотландка Лорі Дональдсон хотіла зробити зручне місце для роботи, яке відділяло її спальню та інші простори дому. Така ідея сподобалася її чоловіку, і подружжя почало планувати ремонт.

Жінка говорить, що саме її обранець і запропонував перетворити невикористану шафу під сходами на повноцінний домашній офіс, як видно на оприлюдненому ролику в TikTok.

Відео жінки стало вірусним — його переглянули понад 1,3 млн. Пані Дональдсон каже, що саме шафа під сходами, раніше захаращена для зберігання речей і мала назву "шафа жахів", стала локацією для ремонту.

"Ми живемо у трикімнатному будинку з двома дітьми. Я хотіла відокремити робочий простір від спальної та сімейної зони, щоб мій офіс не був першим, що я бачу вранці, і не займав місце в сімейній кімнаті", — пояснила Дональдсон Newsweek.

Згодом пара почала ремонтувати це місце: її чоловік зняв рамки та стіни, а пані Дональдсон займалася шпаклюванням, шліфуванням та фарбуванням. Сам проєкт не був швидким — пара працювала над ним кілька місяців, поєднуючи роботу над офісом з щільним сімейним та робочим графіком.

Дональдсон розповіла, що загалом на ремонт витратили близько п’яти повних робочих днів, розподілених на вісім вихідних. Разом вони встановили дерев’яні молдинги, зробили меблі та облаштували робочий простір.

Загальна вартість проєкту склала близько £500 (майже 28 тис. грн), а найбільше витратили на стіл, який пані Дональдсон вважає вартою інвестицією.

"Це дало мені затишне місце, де можу працювати та відпочивати після роботи, замість того, щоб бачити робоче місце у спальні або шукати найкраще місце для дзвінка", — додала жінка.

