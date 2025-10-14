Мужчина купил "безопасные" двери с глазком, но соцсети смеются над ним (видео)

Житель США заказал качественные двери с глазком, чтобы смотреть, кто может прийти. В сети одновременно с мужчины откровенно посмеялись над таким решением, ведь в этом нет никакой логики.

Оказалось, что дом героя истории имеет стеклянные витрины и окошки в дверях, поэтому решение о двери не имеют логики, как видно на опубликованном ролике в TikToK.

Видео мужчины стало популярным — набрало более 50 тыс. реакций. На кадрах заметно, что мужчина заглядывает в глазок, говоря о безопасности и заглядывая туда.

Через мгновение американец отходит от двери и показывает абсурдную картину — оказывается, что в дверях есть два окошка, а стены вокруг являются стеклянными витринами.

"Глазки должны спасать жизни, но...", — говорится в подписи к видео.

Сам автор ролика в комментариях пишет, что переехал в это помещение недавно. Он добавляет, что не понимает логики установки таких дверей, когда буквально "через стенку" можно увидеть, кто стоит за дверью.

Известно, что ролик был снят в США. Больше подробностей автор ролика не сообщил.

В комментариях к вирусному видео, комментаторы не сдерживались в сарказме и иронии относительно таких дверей. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Тссссс! Притворимся, что нас здесь нет";

"Да нет, это же можно исправить — владелец просто может поставить шторы или накрытие на стекло";

"Не думаю, этого будет мало. Ведь и на дверях есть стекло — придется закрывать еще и ту часть";

"Надеюсь, он не бросает камнями!".

