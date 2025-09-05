Женщина открыла дверь и увидела неожиданного "гостя": тот хотел поздороваться (видео)

Жительница Австралии услышала стук в дверь и решила проверить, кто там был позади них. Когда она открыла их, то увидела знаменитого сумчатого жителя Зеленого континента, поведение которого завирусилось в сети.

Несмотря на любопытство кенгуру и желание получить немного вкусностей, австралийка вела себя осторожно и сдержанно, зная о переменном настроении животного, сообщает австралийское издание The Project.

Ролик снова приобретал популярность после обнародования 9 августа этого года — сейчас на нескольких форумах в Reddit он имеет около 10 тыс. реакций. На видео заметно, что женщина услышала стук в двери, а потом решила проверить.

За дверью находился кенгуру, который решил "поздороваться" и явно выглядел заинтересованным получить что-то поесть. Через несколько секунд женщина поняла намек животного и дала кусочек бисквита, который та с удовольствием съела.

На заднем фоне можно услышать другой женский голос, который принадлежал вероятно дочери хозяйки. Она просила маму не впускать внутрь животное, что женщина и сделала.

В конце ролика, несмотря на любопытство кенгуру, общение между ними завершилось. Героиня ролика медленно и аккуратно закрывает дверь после кратковременного контакта с местным животным.

Известно, что это событие произошло в начале августа в городе Брисбен. Журналисты не сообщают, в каком районе города это произошло.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи не скрывали удивления появления кенгуру возле людей, но жители Австралии говорят, что это случается довольно часто. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Для тех, кому интересно: да, это происходит буквально в каждом австралийском доме. Как-то у меня два кенгуру постучали в дверь и повели наружу, которые решили напасть на меня. Я еле убежал обратно в дом. Больше меня такой фигней не проведешь";

"Оно ведет себя так только потому, что люди постоянно его подкармливают";

"Я имею в виду, так ведь в Европе ежей тоже кормят";

"Звонок в дверь: "Здравствуйте, это — сервис кенгуру! Что заказывали?";

"Сразу видно, что это — Австралия, а не Америка — потому что кенгуру здесь не полицейский, который проводит обыск в чужом доме".

Ранее Фокус рассказывал, что кенгуру составил компанию водителю в Австралии. Кенгуру выскочил на дорогу и хотел посоревноваться с водителем в "спринте".

Впоследствии стало известно, как вымер древний родственник знаменитых австралийских сумчатых. Десятки тысяч лет назад по древней Австралии бродили гигантские кенгуру, почти вчетверо превышавшие размеры своих современных собратьев.