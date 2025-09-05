Жінка відчинила двері та побачила неочікуваного "гостя": той хотів привітатися (відео)

Мешканка Австралії почула стукіт у двері та вирішила перевірити, хто там був позаду них. Коли вона відчинила їх, то побачила знаменитого сумчатого мешканця Зеленого континенту, поведінка якого завірусилася в мережі.

Related video

Попри цікавість кенгуру та бажання отримали трохи смаколиків, австралійка поводилася обережно та стримано, знаючи про змінний настрій тварини, повідомляє австралійське видання The Project.

Ролик знову набував популярності після оприлюднення 9 серпня цього року — наразі на кількох форумах в Reddit він має близько 10 тис. реакцій. На відео помітно, що жінка почула стукіт у дверях, а потім вирішила перевірити.

За дверима перебував кенгуру, який вирішив "привітатися" та явно виглядав зацікавленим отримати щось попоїсти. За кілька секунд жінка зрозуміла натяк тварини та дала шматочок бісквіта, який та задоволена з'їла.

На задньому фоні можна почути інший жіночий голос, який належав ймовірно доньці хазяйки. Вона просила маму не впускати всередину тварину, що жінка й зробила.

Наприкінці ролика попри цікавість кенгуру, спілкування між ними завершилося. Героїня ролика повільно й акуратно зачиняє двері після короткотривалого контакту з місцевою твариною.

Наразі відомо, що ця подія сталася на початку серпня у місті Брісбен. Журналісти не повідомляють, в якому районі міста це сталося.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі не приховували здивування появи кенгуру біля людей, але мешканці Австралії говорять, що це трапляється доволі часто. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Для тих, кому цікаво: так, це відбувається буквально в кожному австралійському домі. Якось у мене два кенгуру постукали у двері й повели назовні, які вирішили напасти на мене. Я ледве втік назад у дім. Більше мене такою фігнею не проведеш";

"Воно поводиться так тільки тому, що люди постійно його підгодовують";

"Я маю на увазі, так ж у Європі їжаків теж годують";

"Дзвінок у двері: "Вітаю, це — сервіс кенгуру! Що замовляли?";

"Відразу видно, що це — Австралія, а не Америка — бо кенгуру тут не поліцейський, який проводить обшук у чужому будинку".

Раніше Фокус розповідав, що кенгуру склав компанію водієві в Австралії. Кенгуру вискочив на дорогу і хотів позмагатися з водієм у "спринті".

Згодом стало відомо, як вимер прадавній родич знаменитих австралійських сумчастих. Десятки тисяч років тому стародавньою Австралією бродили велетенські кенгуру, що майже вчетверо перевищували розміри своїх сучасних побратимів.