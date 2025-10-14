Чоловік купив "безпечні" двері з вічком, але соцмережі глузують з нього (відео)

Мешканець США замовив якісні двері з вічком, аби дивитися, хто може прийти. В мережі водночас з чоловіка відверто поглузували з такого рішення, адже в цьому нема ніякої логіки.

Виявилося, що дім героя історії має скляні вітрини та віконця у дверях, тому рішення про двері не мають логіки, як видно на опублікованому ролику в TikToK.

Відео чоловіка стало популярним — набрало понад 50 тис. реакцій. На кадрах помітно, що чоловік заглядає у вічко, говорячи про безпеку та заглядаючи туди.

За мить американець відходить від дверей та показує абсурдну картину — виявляється, що у дверях є два віконця, а стіни довкола є скляними вітринами.

"Вічка мають рятувати життя, але…", — йдеться в підписі до відео.

Сам автор ролика у коментарях пише, що переїхав у це помешкання недавно. Він додає, що не розуміє логіки встановлення таких дверей, коли буквально "через стінку" можна побачити, хто стоїть за дверима.

Наразі відомо, що ролик було знято в США. Більше подробиць автор ролика не повідомив.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, коментатори не стримувалися в сарказмі й іронії щодо таких дверей. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Тссссс! Прикинемося, що нас тут немає";

"Та ні, це ж можна виправити — власник просто може поставити штори чи накриття на скло";

"Не думаю, цього буде замало. Бо ж і на дверях є скло — доведеться закривати ще й ту частину";

"Сподіваюся, він не кидає камінням!".

