Фермеры собрали огромный урожай риса в неожиданном месте: как это у них получилось (фото)

Фермеры Крейг и Сара-Джейн Тейлор развели хозяйство в графстве Кембриджшир, которое стало домом для девяти сортов риса. Такой эксперимент стал возможным благодаря изменениям климата на Туманном Альбионе.

Посевы были сделаны весной и вызрели в течение самого жаркого британского лета с момента начала наблюдений в 1884 году, пишет Daily Star.

Журналисты пишут, что равнинная местность, где вырастили рисовые плантации, является сельскохозяйственным регионом с низким рельефом, который ежегодно дает урожая на сумму около миллиарда фунтов, и обеспечивает треть свежих овощей страны.

Эксперимент проводится Центром экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH), который исследует, можно ли выращивать различные продовольственные и энергетические культуры на увлажненных торфяных почвах. Главный ученый проекта, профессор Ричард Пайвелл говорит, что эксперимент должен выявить одну закономерность.

"Нам будет интересно увидеть, как традиционные культуры и новые, такие как рис, поведут себя на увлажненных торфах рядом с другими видами использования земель — например, производством биомассы или созданием естественных мест обитания. Мы планируем наблюдать за этой территорией в течение нескольких лет, чтобы оценить жизнеспособность и устойчивость таких подходов к изменениям климата", — говорит специалист.

Сара-Джейн Тейлор на рисовых полях Фото: SWNS

По словам ученого, исследование включает измерение выбросов парниковых газов, запасов углерода, потребления воды, урожайности и воздействия на окружающую среду. Эти данные помогут фермерам и политикам определиться с лучшей стратегией для развития региона Фенленд, с учетом интересов экологии и местных общин.

Фермеры Крейг и Сара-Джейн Тейлор, на чьих землях проводятся испытания, говорят, что эксперимент имеет важное практическое значение. Сара-Джейн отметила, что в их местности одни из самых плодородных почв.

"Мы должны адаптировать культуры и методы выращивания. Эти опыты помогают понять, как можно осуществлять масштабное увлажнение торфов, какие это будет иметь последствия для урожайности, доходов фермеров, дикой природы и даже предотвращения наводнений", — сказала журналистам фермерша.

