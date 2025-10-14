Фермери зібрали величезний врожай рису в неочікуваному місці: як це в них вийшло (фото)

Фермери Крейґ і Сара-Джейн Тейлор розвели господарство у графстві Кембриджшир, яке стало домівкою для дев’яти сортів рису. Такий експеримент став можливих завдяки змінам клімату на Туманному Альбіоні.

Посіви були зроблені навесні та визріли протягом найспекотнішого британського літа з моменту початку спостережень у 1884 році, пише Daily Star.

Журналісти пишуть, що рівнинна місцевість, де виростили рисові плантації, є сільськогосподарським регіоном із низьким рельєфом, який щороку дає врожаю на суму близько мільярди фунтів, і забезпечує третину свіжих овочів країни.

Експеримент проводиться Центром екології та гідрології Великої Британії (UKCEH), який досліджує, чи можна вирощувати різні продовольчі та енергетичні культури на зволожених торф’яних ґрунтах. Головний науковець проєкту, професор Річард Пайвелл каже, що експеримент має виявити одну закономірність.

"Нам буде цікаво побачити, як традиційні культури та нові, такі як рис, поведуться на зволожених торфах поруч з іншими видами використання земель — наприклад, виробництвом біомаси чи створенням природних оселищ. Ми плануємо спостерігати за цією територією впродовж кількох років, щоб оцінити життєздатність та стійкість таких підходів до змін клімату", — каже фахівець.

Сара-Джейн Тейлор на рисових полях Фото: SWNS

За словами вченого, дослідження включає вимірювання викидів парникових газів, запасів вуглецю, споживання води, урожайності та впливу на довкілля. Ці дані допоможуть фермерам і політикам визначитися з найкращою стратегією для розвитку регіону Фенленд, з урахуванням інтересів екології та місцевих громад.

Фермери Крейґ і Сара-Джейн Тейлор, на чиїх землях проводяться випробування, кажуть, що експеримент має важливе практичне значення. Сара-Джейн зазначила, що в їхній місцевості одні з найрод.чіших грунтів.

"Ми повинні адаптувати культури та методи вирощування. Ці досліди допомагають зрозуміти, як можна здійснювати масштабне зволоження торфів, які це матиме наслідки для врожайності, доходів фермерів, дикої природи та навіть запобігання повеням", — сказала журналістам фермерка.

