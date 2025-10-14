Пушистый автостопер: кот преодолел почти 160 километров на крыше машины владелицы (видео)

Семья Денардо из штата Пенсильвания (США) поехала на выходные на расстояние в 160 километров от дома. Когда семья заехала на заправку, то на крыше автофургона заметили их домашнего любимца Рэй Рэя.

Госпожа Мара Денардо говорит, что котик очень крепко прицепился к багажу на крыше автофургона и просидел пока его не заметили. Об этом случае сообщает CBS News.

Женщина рассказала, что они выехали с семьей из города Киттанинг и без проблем доехали на заправку, где и заметили "зайца". Именно тогда Мара заметила пушистого, который крепко цеплялся за багаж, привязанный на крыше.

"Мы ехали в Нью-Гемпшир на марафон, а потом планировали заехать в Нью-Йорк. Мы уже были слишком далеко, поэтому муж сказал: "Ну что ж, пусть едет с нами!" — вспоминает Мара Денардо.

Оказалось, что Рэй Рэй умудрился удержаться на крыше даже на скорости 110 км/ч. После остановки семья заехала в зоомагазин, купила необходимые вещи и продолжила путешествие уже с котом в переноске.

"Он прекрасно провел время и имел настоящее приключение. Я снимала видео и делала фото везде, куда мы ехали — это было его собственное маленькое турне", — смеется женщина.

Журналисты пишут, что история Рэй Рэя вдохновила его владелицу написать серию детских книг. Первая из них — "Кот, который не заблудился"(The Cat Who Wouldn't Stray) — рассказывает о его смелом характере и семье, которая отправилась за ним в приключение всей жизни: от 160-километровой поездки на крыше автомобиля до вершины Эмпайр-Стейт-Билдинг.

"Серия называется Ray Ray's Cattastic Adventure Tails. В каждой части он будет отправляться в новое место", — говорит женщина, которая стала автором этих историй.

Журналисты пишут, что сейчас из путешественника-зайца Рэй Рэй превратился в "книжного героя". Также семья Денардо планирует выпустить первые серии о приключениях котика уже в конце октября.

Впоследствии стало известно о курьезе со спасением котика. Мужчина заметил на дереве пушистого, которому бросился на помощь, но стало ясно, что падения с ветки несмотря на помощь не избежать.