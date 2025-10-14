Пухнастий автостопер: кіт подолав майже 160 кілометрів на даху машини власниці (відео)

Родина Денардо зі штату Пенсильванія (США) поїхала на вихідні на відстань в 160 кілометрів від дому. Коли родина заїхала на заправку, то на даху автофургона помітили їхнього домашнього улюбленця Рей Рея.

Пані Мара Денардо каже, що котик дуже міцно причепився до багажу на даху автофургона та просидів аж допоки, його не помітили. Про цей випадок повідомляє CBS News.

Жінка розповіла, що вони виїхали з родиною з міста Кіттанінг і без проблем доїхали на заправку, де й помітили "зайця". Саме тоді Мара помітила пухнастого, який міцно чіплявся за багаж, прив’язаний на даху.

"Ми їхали до Нью-Гемпшира на марафон, а потім планували заїхати до Нью-Йорка. Ми вже були надто далеко, тож чоловік сказав: "Ну що ж, хай їде з нами!" — згадує Мара Денардо.

Місце на машині, де подорожував Рей Рей

Виявилося, що Рей Рей примудрився втриматися на даху навіть на швидкості 110 км/год. Після зупинки родина заїхала до зоомагазину, купила необхідні речі та продовжила подорож уже з котом у переносці.

"Він чудово провів час і мав справжню пригоду. Я знімала відео й робила фото всюди, куди ми їхали — це було його власне маленьке турне", — сміється жінка.

Рей Рей став зіркою мережі та серії історій Фото: CBS News

Журналісти пишуть, що історія Рей Рея надихнула його власницю написати серію дитячих книжок. Перша з них — "Кіт, який не заблукав" (The Cat Who Wouldn't Stray) — розповідає про його сміливий характер і родину, яка вирушила за ним у пригоду всього життя: від 160-кілометрової поїздки на даху автомобіля до вершини Емпайр-Стейт-Білдінг.

"Серія називається Ray Ray’s Cattastic Adventure Tails. У кожній частині він вирушатиме в нове місце", — каже жінка, яка стала авторкою цих історій.

Жінка створила серію історію про подорожі свого котика Рей Рея

Журналісти пишуть, що зараз з мандрівника-зайця Рей Рей перетворився на "книжкового героя". Також сім'я Денардо планує випустити перші серії про пригоди котика вже наприкінці жовтня.

