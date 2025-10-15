Женщина отказала соседу в просьбе о парковке, спровоцировав дебаты в сети (фото)

38-летняя британка Лиза рассказала, что отказала своему соседу использовать ее подъезд для парковки его второй машины. Свой поступок она объяснила тем, что здесь мало места для двух машин.

В то же время сама 38-летняя женщина получила массу поддержки в сети из-за своей вежливой и адекватной позиции, сообщает The Mirror.

Женщина рассказывает, что к ней обратился сосед, и попросил разрешить попользоваться частью ее подъезда, чтобы припарковать машину, поскольку она "обычно имеет немного свободного места". На это британка заявила, что из-за небольшого количества места для обеих машин она сказала "нет".

После этого соседи назвали ее "эгоисткой" и "недружелюбной". Они начали парковаться почти вплотную к ее границе, жаловаться другим и бросать саркастические комментарии о "соседской солидарности".

"Ситуация еще больше обострилась, когда другие соседи тоже вмешались — начали спрашивать, почему она просто не поделится местом, заставив ее объяснить, что это фактически заблокирует ее собственный выезд", — указывают журналисты.

Причиной дебатов стала парковка авто Фото: Omroep West

Сама Лиза говорит, что она понимает проблемы с парковкой, когда машин много, а места для них практически нет. Она вспоминает, что сама жила возле школы, где постоянно стояли машины и забирали все подъезды для парковки.

"Тогда мой подъезд постоянно перегораживали. Иногда люди даже заезжали во двор, чтобы высадить детей. Я просто приняла это как часть жизни, когда покупаешь дом возле школы — но это хорошо показывает, насколько некоторые люди самоуверенны", — вспоминает британка.

Сейчас женщина не знает, как ей поступить в этой ситуации — помириться с соседями или найти альтернативу. Она просит пользователей посоветовать ей, как сделать лучше.

Реакция соцсетей

Мнение юзеров относительно истории британки разделилось. Одни настаивали на четком отказе, тогда как другие советовали женщине запросить плату за парковку на ее подъезде.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Нет — и никаких объяснений не нужно";

"Это твой подъезд. Ты решаешь. Не они";

"Пусть платят тебе ежемесячную аренду";

"Сдай им это место. Определи справедливую цену и бери арендную плату".

Впоследствии стало известно, что сосед пытался выманить паркоместо у мужчины. Житель Британии оказался в странной ситуации, когда сосед пытался незаконно отобрать его парковое место.