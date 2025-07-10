Удивятся даже опытные водители: три шага для идеальной парковки автомобиля (видео)

Трудности при парковке автомобиля в сложных местах испытывают даже водители с многолетним стажем. Автолюбители презентовали три эффективных совета, как справиться с проблемой.

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Недавно в TikTok-аккаунте Rooster Insurance появился видеоролик с объяснениями, как правильно припарковать машину за три простых действия.

Сначала нужно подъехать примерно на метр к месту парковки

Блестящая сдача практического экзамена в автошколе не значит получение навыка аккуратных маневров в ограниченном пространстве Для многих водителей, особенно если в автомобиле нет парктроника, это остается весьма сложной задачей.

Учебный ролик начинается с того, что красная машина пытается припарковаться рядом с двумя синими. Эксперт советует сначала подъехать примерно на метр к месту парковки и совместить зеркало с боковой линией заезда.

Далее следует повернуть руль по часовой стрелке и двигаться вперед, пока водитель не увидит в зеркало боковую линию паркоместа.

"Затем поверните руль против часовой стрелки и въезжайте задним ходом", — комментирует эксперт.

Многие пользователи утверждали, что им эти советы не нужны, так как на авто установлены парковочные датчики.

Напомним, в Киеве эвакуатор увез на штрафплощадку новейший Aston Martin DB12. Авто поставили весьма близко к перекрестку и пешеходному переходу.

Фокус писал о планах Кабмина увеличить штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью до 5100 гривен.