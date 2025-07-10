Здивуються навіть досвідчені водії: три кроки для ідеального паркування автомобіля (відео)

Труднощі під час паркування автомобіля в складних місцях відчувають навіть водії з багаторічним стажем. Автолюбителі презентували три ефективні поради, як впоратися з проблемою.

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Нещодавно в TikTok-акаунті Rooster Insurance з'явився відеоролик із поясненнями, як правильно припаркувати машину за три прості дії.

Спочатку потрібно під'їхати приблизно на метр до місця паркування

Блискуче складання практичного іспиту в автошколі не означає отримання навички акуратних маневрів в обмеженому просторі для багатьох водіїв, особливо якщо в автомобілі немає парктроніка, це залишається вельми складним завданням.

Навчальний ролик починається з того, що червона автівка намагається припаркуватися поруч із двома синіми. Експерт радить спочатку під'їхати приблизно на метр до місця паркування та поєднати дзеркало з бічною лінією заїзду.

Далі слід повернути кермо за годинниковою стрілкою і рухатися вперед, поки водій не побачить у дзеркало бічну лінію паркомісця.

"Потім поверніть кермо проти годинникової стрілки і в'їжджайте заднім ходом", — коментує експерт.

Багато користувачів стверджували, що їм ці поради не потрібні, оскільки на авто встановлено паркувальні датчики.

Нагадаємо, у Києві евакуатор відвіз на штрафмайданчик новітній Aston Martin DB12. Авто поставили дуже близько до перехрестя і пішохідного переходу.

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