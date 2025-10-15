Жінка відмовила сусідові у проханні про паркування, спровокувавши дебати в мережі (фото)

38-річна британка Ліза розповіла, що відмовила своєму сусіду використовувати її під'їзд для паркування його другої машини. Свій вчинок вона пояснила тим, що тут мало місця для двох машин.

Водночас сама 38-річна жінка отримала масу підтримки в мережі через свою ввічливу й адекватну позицію, повідомляє The Mirror.

Жінка розповідає, що до неї звернувся сусід, і попросив дозволити покористуватися частиною її під’їзду, щоб припаркувати машину, оскільки вона "зазвичай має трохи вільного місця". На це британка заявила, що через невелику кількість місця для обох машин вона сказала "ні".

Після цього сусіди назвали її "егоїсткою" та "недружньою". Вони почали паркуватися майже впритул до її межі, скаржитися іншим та кидати саркастичні коментарі про "сусідську солідарність".

"Ситуація ще більше загострилася, коли інші сусіди теж втрутилися — почали питати, чому вона просто не поділиться місцем, змусивши її пояснити, що це фактично заблокує її власний виїзд", — вказують журналісти.

Причиною дебатів стало паркування авто Фото: Omroep West

Сама Ліза говорить, що вона розуміє проблеми з паркуванням, коли машин багато, а місця для них практично немає. Вона згадує, що сама мешкала біля школи, де постійно стояли автівки та забирали всі під'їзди для паркування.

"Тоді мій під’їзд постійно перегороджували. Інколи люди навіть заїжджали у двір, щоб висадити дітей. Я просто прийняла це як частину життя, коли купуєш будинок біля школи — але це добре показує, наскільки деякі люди самовпевнені", — згадує британка.

Наразі жінка не знає, як їй вчинити в цій ситуації — помиритися з сусідами чи знайти альтернативу. Вона просить користувачів порадити їй, як зробити краще.

Реакція соцмереж

Думка юзерів щодо історії британки розділилася. Одні наполягали на чіткій відмові, тоді як другі радили жінці запросити плату за паркування на її під'їзді.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ні — і жодних пояснень не потрібно";

"Це твій під’їзд. Ти вирішуєш. Не вони";

"Хай платять тобі щомісячну оренду";

"Здай їм це місце. Визнач справедливу ціну й бери орендну плату".

