Еженедельная традиция: мужчина рисунками лягушки на доске мотивирует людей идти в спортзал (фото)

Владелец одного спортзала решил ради шутки нарисовать лягушку маркером на доске для занятий. Идея понравилась посетителям заведения, что теперь мужчина начал необычную традицию.

Теперь каждую неделю он рисует лягушку во время занятия определенным видом спорта в зале, говорится в заметке автор поста в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным — набрало более 73 тыс. реакций. В своем описании к нескольким фотографиям с земноводными, мужчина говорит о случайности, которая стала традицией.

Лягушка поднимает гантели Фото: Reddit Лягушонок на гминастическом мяче Фото: Reddit

"Я нарисовал этого лягушонка в спортзале — и людям оно так понравилось, что теперь я рисую нового каждую неделю", — говорится в подписи.

На фотографиях автора поста заметно, что земноводное занимается различными видами спорта: поднимает гантели, делает приседания с помощью гимнастического мяча.

Также в заметке мужчины есть фотографии, где лягушонок занимается тренировки на беговой дорожке и поднимает штангу.

Лягушонок поднимает штангу Фото: Reddit Лягушка занимается бегом Фото: Reddit

Сам автор сообщения не рассказал о локации и время съемок земноводных в спортзале. В сети подозревают, что мужчина является либо тренером в школе, либо владеет собственным залом для тренировок.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, пользователи были восхищены такой детской, но целенаправленной целью. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Лягушонок тренируется, и ты тоже можешь!";

"Идея хорошая. Если уж пришел, не сдавайся и тренируйся!";

"Самое крутое то, что все это сделано для взрослых. А если для детей, то вообще замечательно";

"Просто прекрасно";

"Сняли одежду, надели тренировочную форму, погнали!".

