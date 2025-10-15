Щотижнева традиція: чоловік малюнками жабки на дошці мотивує людей йти до спортзалу (фото)

Власник одного спортзалу вирішив заради жарту намалювати жабку маркером на дошці для занять. Ідея сподобалася відвідувачам закладу, що тепер чоловік започаткував незвичну традицію.

Тепер щотижня він малює жабу під час заняття певним видом спорту в залі, йдеться в дописі автор посту в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним — набрало понад 73 тис. реакцій. У своєму описі до кількох світлин з земноводними, чоловік каже про випадковість, яка стала традицією.

"Я намалював цього жабеня у спортзалі — і людям воно так сподобалося, що тепер я малюю нового щотижня", — йдеться в підписі.

На світлинах автора посту помітно, що земноводне займається різними видами спорту: підіймає гантелі, робить присідання за допомогою гімнастичного м'яча.

Також в дописі чоловіка є світлини, де жабеня займається тренування на біговій доріжці та підіймає штангу.

Сам автор допису не розповів про локацію та час зйомок земноводних у спортзалі. В мережі підозрюють, що чоловік є або тренером у школі, або володіє власним залом для тренувань.

У коментарях до популярного посту, користувачі були захоплені такою дитячою, але цілеспрямованою метою. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Жабеня тренується, і ти теж можеш!";

"Ідея гарна. Якщо вже прийшов, не здавайся і тренуйся!;

"Найкрутіше те, що все це зроблено для дорослих. А якщо для дітей, то взагалі чудово";

"Просто прекрасно";

"Зняли одяг, вдягнули тренувальну форму, погнали!".

