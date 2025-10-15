Пара впервые за 30 лет отправится в медовый месяц: этому поспособствовал неожиданный сюрприз

Американка Шерил Бак из штата Северная Каролина мечтала воплотить с любимым мужем давнее желание о совместном отпуске. Теперь она сможет это сделать благодаря неожиданным новостям.

Женщина приехала на покупки и случайно приобрела лотерейный билет, который оказался выигрышным, говорится в сообщении оператора лотереи штата.

Жительница города Холли-Спрингс вспоминает тот день: она договорилась с мужем, что поедет за продуктами, и именно на кассе ее рука потянула к билету. Женщина говорит, что даже не надеялась на выигрыш, а просто взяла ради развлечения.

Когда она вернулась домой и стерла скретч-зону в билете, то не поверила своим глазам: Шерил и ее муж стали миллионерами, выиграв $1 миллион (более 42,8 млн грн).

"Я даже очки надела, чтобы убедиться, что вижу все правильно", — вспоминает американка.

Пара выиграла миллионы в лотерею после лет тяжелого труда Фото: Freepik

После таких новостей, она сразу бросилась звонить мужу. Тот сначала не поверил в ее слова, поэтому женщина сделала фото выигрышного билета, после чего "его радости не было предела".

Госпожа Бак говорит, что она со своим избранником прожили 31 год в браке, но не могли устроить отпуск только для себя. Американка говорит, что им приходилось постоянно работать, чтобы держать семью на ногах.

Поэтому выигрыш в лотерею даст самую ожидаемую возможность пожилой паре. Теперь, говорит Шерил, они смогут наконец "отпраздновать то, что когда-то пропустить".

"Мы однозначно поедем в длительный отпуск, который станет нашим настоящим медовым месяцем. Правда, я еще не решила, куда именно", — рассказала женщина в интервью.

