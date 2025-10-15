Пара вперше за 30 років відправиться в медовий місяць: цьому посприяв неочікуваний сюрприз

Американка Шеріл Бак зі штату Північна Кароліна мріяла втілити з коханим чоловіком давнє бажання про спільну відпустку. Тепер вона зможе це зробити завдяки неочікуваним новинам.

Related video

Жінка приїхала на покупки та випадково придбала лотерейний білет, який виявився виграшним, йдеться в повідомленні оператора лотереї штату.

Мешканка міста Голлі-Спрінгз згадує той день: вона домовилася з чоловіком, що поїде за продуктами, і саме на касі її рука потягнула до білета. Жінка каже, що навіть не сподівалася на виграш, а просто взяла заради розваги.

Коли вона повернулася додому та стерла скретч-зону в білеті, то не повірила власним очам: Шеріл та її чоловік стали мільйонерами, вигравши $1 мільйон (понад 42,8 млн грн).

"Я навіть окуляри одягнула, щоб переконатися, що бачу все правильно", — згадує американка.

Пара виграла мільйони в лотерею після років важкої праці Фото: Freepik

Після таких новин, вона одразу кинулася телефонувати чоловіку. Той спочатку не повірив у її слова, тому жінка зробила фото виграшного білета, після чого "його радості не було меж".

Пані Бак говорить, що вона зі своїм обранцем прожили 31 рік у шлюбі, та не могли влаштувати відпустку лише для себе. Американка каже, що їм доводилося постійно працювати, аби тримати сім'ю на ногах.

Тому виграш у лотерею дасть найочікуванішу нагоду літній парі. Тепер, говорить Шеріл, вони зможуть нарешті "відсвяткувати те, що колись пропустити".

"Ми однозначно поїдемо у тривалу відпустку, яка стане нашим справжнім медовим місяцем. Правда, я ще не вирішила, куди саме", — розповіла жінка в інтерв'ю.

Раніше Фокус розповідав, що пара вирішила провести всю пенсію на 51 круїзному лайнері. Марті та Джесс Ансени активно подорожували десятиліттями, але після пандемії вирішили перевестись "на повну ставку".

Згодом стало відомо, як літнє подружжя на пенсії заробляє солідні гроші. Британське подружжя Донна і Френк навчилися поєднувати подорожі з підробітком на пенсії, користуючись відпустками своїх клієнтів.