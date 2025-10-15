Женщина приобрела на распродаже сумку, которая сделала ее богатой в десятки раз (видео)

Жительница Канады Мия посетила один из секонд-хендов, где ей пришлась по душе одна интересная сумка. Когда женщина обнаружила логотип и оценила качество материала, решила ее приобрести за копейки.

Related video

Впоследствии оказалось, что доступный предмет гардероба стоит в десятки раз дороже, рассказала блогерша на видео в Youtube.

Канадийка говорит, что ей на глаза попалась розовая сумка марки Coach. Женщина заметила качество материала и фасон, который понравился сразу, а потому взяла ее без раздумий.

Кроме того, Мия говорит, что несмотря на цену в $17,29 (720 грн), она заплатила еще меньше. Этому поспособствовал обычный акционный купон, который женщина получила с предыдущей покупки.

"Сумка была в отличном состоянии, как новая, без царапин и дефектов", — говорит блогерша.

Женщина говорит, что находка явно стоит значительно больше цены продажи. Она говорит, что проверила розничные сети, где за такую же вещь просят почти до $200 (почти 6 тыс. грн).

Реакция сети

Зрители на YouTube были в восторге от находки и подумывают тоже поискать интересные сумки. Больше всего поддержки имели такие реплики:

"Люблю розовую сумку Coach!!!"

"Сумка Coach замечательная..."

"Мне нравится цвет";

"За копейки буквально";

"Замечательная вещь, а скажете адрес?"

Ранее Фокус рассказывал, что выброшенная одежда топ-брендов чаще оказывается в "секондах". Оказалось, что выброшенная одежда известных брендов, таких как Next, H&M, Zara, Marks & Spencer и многих других, отправляется на рынок секонд-хенда.

Впоследствии стало известно, как мужчина в секонд-хенде купил "за копейки" пиджак и разбогател. Покупка в комиссионном магазине обернулась неожиданной удачей для покупателя.