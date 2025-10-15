Женщина приобрела на распродаже сумку, которая сделала ее богатой в десятки раз (видео)
Жительница Канады Мия посетила один из секонд-хендов, где ей пришлась по душе одна интересная сумка. Когда женщина обнаружила логотип и оценила качество материала, решила ее приобрести за копейки.
Впоследствии оказалось, что доступный предмет гардероба стоит в десятки раз дороже, рассказала блогерша на видео в Youtube.
Канадийка говорит, что ей на глаза попалась розовая сумка марки Coach. Женщина заметила качество материала и фасон, который понравился сразу, а потому взяла ее без раздумий.
Кроме того, Мия говорит, что несмотря на цену в $17,29 (720 грн), она заплатила еще меньше. Этому поспособствовал обычный акционный купон, который женщина получила с предыдущей покупки.
"Сумка была в отличном состоянии, как новая, без царапин и дефектов", — говорит блогерша.
Женщина говорит, что находка явно стоит значительно больше цены продажи. Она говорит, что проверила розничные сети, где за такую же вещь просят почти до $200 (почти 6 тыс. грн).
Реакция сети
Зрители на YouTube были в восторге от находки и подумывают тоже поискать интересные сумки. Больше всего поддержки имели такие реплики:
- "Люблю розовую сумку Coach!!!"
- "Сумка Coach замечательная..."
- "Мне нравится цвет";
- "За копейки буквально";
- "Замечательная вещь, а скажете адрес?"
