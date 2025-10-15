Жінка придбала на розпродажі сумку, яка зробила її багатою в десятки разів (відео)

Мешканка Канади Мія відвідала один з секонд-гендів, де їй припала до душі одна цікава сумка. Коли жінка виявила логотип і оцінила якість матеріалу, вирішила її придбати за копійки.

Related video

Згодом виявилося, що доступний предмет гардероба коштує в десятки разів дорожче, розповіла блогерка на відео в Youtube.

Канадійка каже, що їй на очі попалася рожева сумка марки Coach. Жінка помітила якість матеріалу та фасон, який сподобався відразу, а тому взяла її без роздумів.

Крім того, Мія говорить, що попри ціну в $17,29 (720 грн), вона заплатила ще менше. Цьому посприяв звичайний акційний купон, який жінка отримала з попередньої покупки.

"Сумка була у відмінному стані, як нова, без подряпин і дефектів", — говорить блогерка.

Жінка говорить, що знахідка явно коштує значно більше ціни продажу. Вона каже, що перевірила роздрібні мережі, де за таку ж річ просять майже до $200 (майже 6 тис. грн).

Реакція мережі

Глядачі на YouTube були у захваті від знахідки та подумують теж пошукати цікаві сумки. Найбільше підтримки мали такі репліки:

"Люблю рожеву сумку Coach!!"

"Сумка Coach чудова…"

"Мені подобається колір";

"За копійки буквально";

"Чудова річ, а скажете адресу?"

Раніше Фокус розповідав, що викинутий одяг топбрендів частіше опиняється в "секондах". Виявилося, що викинутий одяг відомих брендів, як-от Next, H&M, Zara, Marks & Spencer і багатьох інших, вирушає на ринок секонд-хенду.

Згодом стало відомо, як чоловік у секонд-хенді купив "за копійки" піджак і розбагатів. Покупка в комісійному магазині обернулася несподіваною удачею для покупця.