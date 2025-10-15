Фанат комиксов купил старую коллекцию на распродаже: это сделало его сказочно богатым (фото)

Житель Британии пришел на распродажу и купил коробку старых изданий о Супермене. Мужчина не мог представить, что стал владельцем редкой коллекции комиксов об известном супергерое.

Когда специалисты взглянули на подборку владельца, то ему сказали, что у мужчины на руках — одна из самых редких коллекций в мире, сообщает The Mirror.

Журналисты пишут, что 48 одинаковых экземпляров, которые считались утраченными более четырех десятилетий, долго лежали на чердаке. Владелец наткнулся на них только во время локдауна, когда решил разобрать старые вещи и обнаружил, что имеет дело с настоящим раритетом.

Эти комиксы, известные как This Island Bradman, — уникальный частный заказ, который в 1988 году профинансировал британский бизнесмен Годфри Брэдман. История появилась не в обычной линейке DC Comics: она была создана как персональный подарок его сыну Дэниелу к бар-мицве.

Супермен в сюжете даже "работает в паре" с парнем и его другом — еще один жест преданности заказчика. Тогда было напечатано около двух сотен копий, большинство из которых раздали гостям празднования. Остальные, по словам аукционеров, приказали утилизировать.

Однако один из работников решил забрать коробку домой — и именно она спустя десятилетия оказалась на обычной барахолке. Сегодня эти экземпляры называют "святым Граалем" среди коллекционеров комиксов.

Аукцион Ewbank's в британском графстве Суррей оценил лучше всего сохранившиеся копии в 3000 фунтов за каждый экземпляр (почти 167 тыс. грн). Даже поврежденные выпуски могут принести мужчине солидные средства.

"Фанаты Супермена искали этот утерянный тираж почти сорок лет. Это последний шанс заполнить белое пятно в собственных коллекциях. Такие истории случаются раз в жизни", — говорит эксперт по комиксам Том Фрэнсис-Дюма.

Сам владелец коллекции предпочитает оставаться неизвестным и признается, что до сих пор не верит в собственное везение. Он говорит, что та случайная покупка была не развлечением, а ощущением ностальгии по былым временам, которые сделали его состоятельным человеком.

