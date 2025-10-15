Фанат коміксів купив стару колекцію на розпродажі: це зробило його казково багатим (фото)

Мешканець Британії прийшов на розпродаж і купив коробку старих видань про Супермена. Чоловік не міг уявити, що став власником рідкісної колекції коміксів про відомого супергероя.

Коли фахівці глянули на добірку власника, то йому сказали, що в чоловіка на руках — одна з найрідкісніших колекцій у світі, повідомляє The Mirror.

Журналісти пишуть, що 48 однакових примірників, які вважалися втраченими понад чотири десятиліття, довго лежали на горищі. Власник натрапив на них лише під час локдауну, коли вирішив розібрати старі речі та виявив, що має справу зі справжнім раритетом.

Ці комікси, відомі як This Island Bradman, — унікальне приватне замовлення, яке у 1988 році профінансував британський бізнесмен Годфрі Бредман. Історія з’явилася не у звичайній лінійці DC Comics: вона була створена як персональний подарунок його синові Деніелу до бар-міцви.

Супермен у сюжеті навіть "працює в парі" з хлопцем та його другом — ще один жест відданості замовника. Тоді було надруковано близько двох сотень копій, більшість із яких роздали гостям святкування. Решту, за словами аукціонерів, наказали утилізувати.

Рідкісні комікси про Супермена Фото: Jam Press Таких екземплярів існує лише 200 штук Фото: Jam Press

Однак один із працівників вирішив забрати коробку додому — і саме вона через десятиліття опинилася на звичайній барахолці. Сьогодні ці примірники називають "святим Граалем" серед колекціонерів коміксів.

Аукціон Ewbank’s у британському графстві Суррей оцінив найкраще збережені копії у 3000 фунтів за кожен екземпляр (майже 167 тис. грн). Навіть пошкоджені випуски можуть принести чоловіку солідні кошти.

"Фанати Супермена шукали цей загублений тираж майже сорок років. Це останній шанс заповнити білу пляму у власних колекціях. Такі історії трапляються раз на життя", — каже експерт із коміксів Том Френсіс-Дюма.

Сам власник колекції воліє залишатися невідомим та зізнається, що досі не вірить у власне везіння. Він говорить, що та випадкова покупка була не розвагою, а відчуттям ностальгії за минулими часами, які зробили його заможним чоловіком.

