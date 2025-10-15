Мужчина обнаружил подземелье под собственным домом: находка напугала соцсети (фото)

Житель Британии через несколько лет решил заглянуть в подвал своего дома. Увиденное он выложил на фото, что напугало пользователей сети своей жуткостью.

Мужчина говорит, что обнаружил целую сеть тоннелей и комнат, соединенных между собой коридорами, говорится в заметке автора в Reddit.

Британец говорит, что здесь воздух становится тяжелым из-за плесени и застойной влаги, которые накапливались там годами. Также мужчина говорит, что там повсюду грязные одеяла и похожие на пятна крови следы.

"Тоннели тянутся дальше и дальше — может, пять комнат? В некоторых есть электричество, в некоторых течет вода", — написал он.

Вход в подвал Фото: Reddit Вход в туннель Фото: Reddit

Исследуя подземелье, мужчина заметил, что воздух становится тяжелым — из-за плесени и застойной влаги, которые накапливались там годами. Впрочем, владелец дома признает — пространство подвала "плотно покрыто землей и сыростью", поэтому переоборудовать его дорого.

"Плесени — море. С тех пор чувствую, что мои легкие больше не те. Если я — первый пациент для следующей чумы, прошу прощения", — пошутил он.

Туннели под домом Фото: Reddit Подвал дома Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Комментаторы, впрочем, были менее беззаботны. Одни шутили над сложившейся ситуацией, тогда как вторые советовали проверить дом и сделать ремонт. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Поздравляю, теперь у тебя собственный застенок".

"Сделай там комнату страха! Вход — 20 долларов. Откроешь на два месяца — и остаток года можешь не работать";

"Убери, поставь диван и сделай бар. Хотя, пожалуй, запах плесени — не лучший аромат для гостей";

"Может, ты нашел старую угольную комнату. Заметно, что над ней кто-то работал — есть свет, укрепленный потолок. Похоже, когда-то у тебя было водяное отопление с напольными радиаторами, но впоследствии его заменили на другую систему";

"На трубах видно обертку — не похоже на асбест, но все равно лучше не прикасаться".

