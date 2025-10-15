Чоловік виявив підземелля під власним будинком: знахідка налякала соцмережі (фото)

Мешканець Британії через кілька років вирішив заглянути до підвалу свого будинку. Побачене він виклав на фото, що налякало користувачів мережі своєю моторошністю.

Чоловік каже, що виявив цілу мережу тунелів і кімнат, сполучених між собою коридорами, йдеться в дописі автора в Reddit.

Британець каже, що тут повітря стає важким через плісняву й застійну вологу, які накопичувалися там роками. Також чоловік каже, що там повсюди брудні ковдри та схожі на плями крові сліди.

"Тунелі тягнуться далі й далі — може, п’ять кімнат? У деяких є електрика, у деяких тече вода", — написав він.

Вхід до підвалу Фото: Reddit Вхід до тунелю Фото: Reddit

Досліджуючи підземелля, чоловік помітив, що повітря стає важким — через плісняву й застійну вологу, які накопичувалися там роками. Втім власник дому визнає — простір підвалу "щільно вкритий землею й сирістю", тож переобладнати його дорого.

"Плісняви — море. Відтоді відчуваю, що мої легені більше не ті. Якщо я — перший пацієнт для наступної чуми, прошу вибачення", — пожартував він.

Тунелі під будинком Фото: Reddit Підвал будинку Фото: Reddit

Коментатори, утім, були менш безтурботні. Одні жартували над ситуацією, яка склалася, тоді як другі радили перевірити будинок і зробити ремонт. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вітаю, тепер у тебе власна катівня".

"Зроби там кімнату страху! Вхід — 20 доларів. Відкриєш на два місяці — і решту року можеш не працювати";

"Прибери, постав диван і зроби бар. Хоча, мабуть, запах плісняви — не найкращий аромат для гостей";

"Може, ти знайшов стару вугільну кімнату. Помітно, що над нею хтось працював — є світло, зміцнена стеля. Схоже, колись у тебе було водяне опалення з підлоговими радіаторами, але згодом його замінили на іншу систему";

"На трубах видно обгортку — не схоже на азбест, але все одно краще не торкатися".

