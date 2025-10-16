Закон один для всех: полиция остановила самого известного "супергероя" для проверки (видео)

В Канаде правоохранители задержали на дороге мужчину для проверки документов. Курьезность ситуации заключается в том, что неизвестный ехал в костюме супергероя и на переделанной машине под этот образ.

Житель страны "кленового листа" одетый в образе Бэтмена эффектно вылез из машины и отвечал на все вопросы копов, как видно на опубликованном видео в Reddit.

Видео с забавным задержанием стало популярным — набрало более 32 тыс. просмотров. На кадрах можно увидеть, как полицейская останавливает мужчину на авто для проверки.

Неизвестный на камеру снимает, как "нарушитель" в костюме Бэтмена и машиной, переделанной под стиль известного супергероя, выскакивает из авто. Далее он спокойно говорит с полицейской, после этого "бэтмен" садится в авто.

В сети сразу узнали эту историю, которая произошла в августе 2018 года. Тогда правоохранители задержали известного фаната франшизы Стивена Лоуренса, который был в костюме супергероя.

Сам мужчина рассказал, слова которого цитирует New York Post, что полицейская является большим поклонником его творчества. Поэтому она попросила мужчину дать автограф, после чего он поехал дальше "спасать мир".

В комментариях к ролику, ряд пользователей узнали деятельность мистера Лоуренса и решили забавно обыграть известный мем. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Она просто хотела автограф";

"Я думал, неожиданностью будет то, что BMW включил поворотник";

"Тот момент, когда сюжетный поворот арестовывает тебя вместо преступника";

"Это же Брэмптонский Бэтмен — легенда этих краев!";

"Это про чувака из Канады. Он машину переделал, даже в роликах показывали его. Видел его историю по телику".

