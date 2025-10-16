Закон один для всіх: поліція зупинила найвідомішого "супергероя" для перевірки (відео)

У Канаді правоохоронці затримали на дорозі чоловіка для перевірки документів. Курйозність ситуації полягає в тому, що невідомий їхав в костюмі супергероя та на переробленій машині під цей образ.

Related video

Мешканець країни "кленового листа" одягнений в образі Бетмена ефектно виліз з машини та відповідав на всі питання копів, як видно на опублікованому відео в Reddit.

Відео з кумедним затриманням стало популярним — набрало понад 32 тис. переглядів. На кадрах можна побачити, як поліцейська зупиняє чоловіка на авто для перевірки.

Невідомий на камеру знімає, як "порушник" в костюмі Бетмена та машиною, переробленою під стиль відомого супергероя, вискакує з авто. Далі він спокійно говорить з поліцейською, після цього "бетмен" сідає в авто.

В мережі відразу впізнали цю історію, яка сталася в серпні 2018 року. Тоді правоохоронці затримали відомого фаната франшизи Стівена Лоуренса, який був у костюмі супергероя.

Сам чоловік розповів, слова якого цитує New York Post, що поліцейська є великим прихильником творчості пана Лоуренса. Тому вона попросила чоловіка дати автограф, після чого він поїхав далі "рятувати світ".

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика, низка користувачів впізнала діяльність містера Лоуренса та вирішила кумедно обіграти відомий мем. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вона просто хотіла автограф";

"Я думав, несподіванкою буде те, що BMW ввімкнув поворотник";

"Той момент, коли сюжетний поворот заарештовує тебе замість злочинця";

"Це ж Бремптонський Бетмен — легенда цих країв!";

"Це про чувака з Канади. Він машину переробив, навіть у роликах показували його. Бачив його історію по телику".

Раніше Фокус розповідав про те, що копи в костюмах Бетмена і Робіна провели успішну операцію. Представники правоохоронних органів Лондона в костюмах людини-кажана Бетмена і його напарника Робіна провели операцію із затримання "наперсткарів" на Вестмінстерському мосту.

Згодом стало відомо, що чоловік у костюмі легендарного супергероя затримав грабіжника. В американському містечку Кейп Корал місцевий Кайл Міветт побачив на камерах, як грабіжник намагався обікрасти його машину та кинувся до нього.