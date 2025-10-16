"Это мой человек": мужчина оказался в сцене ревности двух обезьянок (видео)

В одном из парков Азии мужчина решил покормить обезьянку из собственных рук. Буквально сразу это привело к немедленной реакции, когда в эту идиллию вмешалась еще один представитель обезьяньих.

Одной из обезьян не понравилось такое поведение неизвестно, за что та прыгнула со всей силы и оттолкнула мужчину, как видно на опубликованном ролике в Reddit.

На кадрах можно увидеть, как мужчина снимает своего друга на камеру, когда тот кормит маленькую обезьянку из своих рук. Но позитивный настрой неизвестного быстро сменился на удивление.

Через несколько секунд идиллии вторая обезьянка прыгает на мужчину, отталкивая его от другой представительницы. Сам кормилец не пострадал.

"Обезьянка приревновала", — говорится в подписи к видео.

Пока неизвестно, когда именно и где были сняты этот ролик. Автор поста не указал дополнительных деталей об этом.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику, пользователи предположили ревность мужчины в отношении его жены, которую кормил неизвестный. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Вот это человек был";

"Это мой человек, ясно?";

"Еды на всех не хватило";

"Тебе бы тоже не понравилось, если бы кто-то кормил с руки твою любимую";

"Приматы вообще-то безумно сильные и быстрые. Вот вам и доказательство."

"Отпусти руку моей жены, негодяй!" — и с разворота лупит его в прыжке".

Ранее Фокус рассказывал, что обезьяна украла сумку с деньгами и "засыпала" деньгами людей. В индийском штате Уттар-Прадеш произошел необычный инцидент, который вызвал ажиотаж в социальных сетях.

Впоследствии стало известно, как приматы захватили город и атаковали копов. 16 сентября, в тайском городе Лопбури произошел массовый побег более 100 обезьян из приюта Pho Kao Ton.