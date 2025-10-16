"Це моя людина": чоловік опинився у сцені ревнощів двох мавпочок (відео)

В одному з парків Азії чоловік вирішив погодувати мавпочку з власних рук. Буквально відразу це призвело до негайної реакції, коли в цю ідилію втрутилася ще один представник мавпячих.

Одній з мавп не сподобалася така поведінка невідомо, за що та стрибнула з усієї сили та відштовхнула чоловіка, як видно на опублікованому ролику в Reddit.

На кадрах можна побачити, як чоловік знімає свого друга на камеру, коли той годує маленьку мавпочку зі своїх рук. Та позитивний настрій невідомого швидко змінився на здивування.

Через кілька секунд ідилії друга мавпочка стрибає на чоловіка, відштовхуючи його від іншої представниці. Сам годувальник не постраждав.

"Мавпочка приревнувала", — йдеться в підписі до відео.

Наразі невідомо, коли саме та де були зняті цей ролик. Автор посту не вказав додаткових деталей про це.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика, користувачі припустили ревнощі чоловіка щодо його дружини, яку годував невідомий. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Оце чоловік був";

"Це — моя людина, ясно?";

"Їжі на всіх не вистачило";

"Тобі б теж не сподобалось, якби хтось годував з руки твою кохану";

"Примати взагалі-то шалено сильні й швидкі. От вам і доказ."

"Відпусти руку моєї дружини, негідник! — і з розвороту лупить його в стрибку".

Раніше Фокус розповідав, що мавпа вкрала сумку з грошима і "засипала" грошима людей. В індійському штаті Уттар-Прадеш стався незвичайний інцидент, який викликав ажіотаж у соціальних мережах.

Згодом стало відомо, як примати захопили місто й атакували копів. 16 вересня, у тайському місті Лопбурі сталася масова втеча понад 100 мавп із притулку Pho Kao Ton.