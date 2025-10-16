Дочь вернулась с прогулки с "трофеями": содержимое ее карманов перепугало маму (видео)

Американка Эмма встретила дочь Джонни после того, как та провела день на улице, играя и исследуя окружающий мир. Затем женщина решила исследовать содержимое карманов, что шокировало ее и пользователей сети.

Related video

Американка обнаружила "трофеи" дочери, среди которых были несколько живых существ — змея, ящерица и лягушка. Видео с "обыском" женщина выложила в своем Instagram.

В видео маленькая Джонни стоит перед камерой босиком в комбинезоне, ожидая, чтобы показать маме свои "трофеи". Сама поинтересовалась, сколько животных она взяла в свои карманы.

"Сколько животных в твоих карманах?" — спросила мама.

Джонни гордо демонстрирует лягушку и змею, которую она держит в руках. Змея оказалась безобидной обычным ужом, а в большом кармане женщина обнаруживает еще одну змею. Это еще не все: в боковых карманах ребенок тоже припрятал по маленькой змее.

Затем Джонни предложила подержать змей из карманов, на что мама охотно согласилась, завершив видео, чтобы подготовить вторую руку.

"Карманы полны, сердце полно", — подписала видео мама вместе с красным сердцем.

В своем профиле женщина показывает жизнь малышки среди природы. Джонин часто берет на руки диких животных и показывает их своей мамочке.

Реакция соцсетей

Юзеры быстро заполнили комментарии, выражая восхищение и удивление. Многие признавались, что сами не остались бы такими спокойными.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Мы не одно и то же, но я обожаю это за вас";

"Они просто знают, что он как герой Диснея, и доверяют ему, настолько спокойны";

"Мамам всегда надо проверять эти карманы в конце дня";

"Дайте этому ребенку БОЛЬШЕ КАРМАНОВ!!!"

"Ох, хочу быть любимым ребенком, который просто играет на улице в комбинезоне и собирает змей..."

Ранее Фокусрассказывал о том, что к маме с маленьким ребенком зашел "незваный гость". Женщина заметила большого ястреба, который влетел через разбитое окно и спокойно расположился на ее мебели.

Впоследствии стало известно, как 16-летняя мать оставила 7-месячного сына одного и уехала на 5 дней. Восемь лет заключения и лишение родительских прав грозят девушке.