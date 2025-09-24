16-летняя мать оставила 7-месячного сына одного и уехала на 5 дней: что с ребенком

Восемь лет заключения и лишение родительских прав грозит 17-летней девушке, которая оставила семимесячного сына одного на съемной квартире, а сама уехала на пять дней в Харьков.

По информации столичной прокуратуры, инцидент имел место еще в январе этого года, а о подозрении подозреваемой сообщили только спустя почти девять месяцев.

Информация о запертом в квартире ребенка поступила в полицию в ночь на 5 января. Ювенальные полицейские прибыли по указанному адресу и услышали за дверью квартиры детский плач. Однако дверь им никто не открыл. Чтобы попасть в квартиру, правоохранители вызвали Киевскую службу спасения "КАСС".

Спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры, где был малыш Фото: Нацполиция Украины

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1. Его сразу же положили в отделение интенсивной терапии.

Мальчик был в тяжелом состоянии

Ребенка поместили в отделение реанимации Фото: Прокуратура Киева

Тяжелое состояние ребенка было вызвано не только тем, что малыш несколько дней был без воды и пищи, но и тем, что мать, которой сейчас 17 лет, и раньше не заботилась о сыне – его плохо кормили, редко меняли подгузники, мальчик все время находился в постели, в результате чего возникли пролежни.

Вот уже больше восьми месяцев ребенок находится в больнице. Врачам удалось стабилизировать его состояние, и сейчас лечение мальчика продолжается.

Что касается горе-матери, то ей предъявлены обвинения в оставлении ребенка в опасности и злостном неисполнении обязанностей по уходу за ним, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Горе-матери объявили о подозрении в оставлении ребенка в опасности Фото: Прокуратура Киева

В дальнейшем соцслужбы будут решать вопрос о лишении девушки родительских прав.

