Как в страшной сказке. Под Одессой мачеха вывезла приемного сына за 200 км и бросила (фото, видео)

Женщина оставила ребенка на автостанции, а сама вернулась в маршрутку и уехала в неизвестном направлении.

В Одесской области женщина взяла четырехлетнего сына своего мужа-военнослужащего и отвезла его за 200 километров от дома, где оставила на станции автовокзала, а сама уехала.

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Как пишет Сегодня, отец четырехлетнего ребенка отправился служить в зону ООС, сына оставил на свою жену, которая не является родной матерью ребенку.

Женщина отвезла ребенка в Херсонскую область, за 200 километров от места жительства. Там она оставила мальчика на автостанции и уехала.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что женщина завела ребенка в помещение станции, сама через несколько минут вышла на улицу уже без него.

[ + – ] Видео с камер наблюдения

"Неизвестная женщина, которая вышла из маршрутного такси, оставила мальчика, вернулась в маршрутку и поехала в неизвестном направлении", – проинформировала спикер Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

Испуганного ребенка, который несколько часов бродил по автостанции, заметили случайные прохожие, которые и вызвали полицию. Выяснилось, что мальчика зовут Тимур. Врачи, осмотревшие малыша, сообщили, что его, вероятнее всего, избивали.

"На лице и теле ребенка синяки. По словам мальчика, мама била его палкой", – сообщила заведующая педиатрическим отделением Светлана Новоселова.

[ + – ] Тимура отвезли к бабушке с дедушкой

Полиция искала родных мальчика более суток. Дедушка малыша, с которым удалось связаться, рассказал, что родная мать Тимура умерла. Отец ребенка год назад сошелся с другой женщиной, затем уехал служить в Мариуполь, а Тимура поручил заботам новой возлюбленной.

Позже стало известно, что несколько дней назад мужчина и женщина поссорились по телефону, и тогда мачеха, якобы, решила сорвать злость на ребенке.

На данный момент ребенок находится у бабушки с дедушкой, а его 23-летнюю мачеху разыскивают правоохранители. Если вина женщины будет доказана судом, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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