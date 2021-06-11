Як у страшній казці. Під Одесою мачуха вивезла прийомного сина за 200 км і кинула (фото, відео)

Жінка залишила дитину на автостанції, а сама повернулася в маршрутку і поїхала в невідомому напрямку.

В Одеській області жінка взяла чотирирічного сина свого чоловіка-військовослужбовця і відвезла його за 200 кілометрів від дому, де залишила на станції автовокзалу, а сама поїхала.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як пише Сегодня, батько чотирирічного дитини відправився служити в зону ООС, сина залишив на свою дружину, яка не є рідною матір'ю дитини.

Жінка відвезла дитину в Херсонську область, за 200 кілометрів від місця проживання. Там вона залишила хлопчика на автостанції і поїхала.

На кадрах, знятих камерою відеоспостереження, видно, що жінка завела дитину в приміщення станції, сама через кілька хвилин вийшла на вулицю вже без неї.

[ + – ] Відео з камер спостереження

"Невідома жінка, яка вийшла з маршрутного таксі, залишила хлопчика, повернулася в маршрутку і поїхала в невідомому напрямку", — поінформувала спікер Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

Переляканого хлопчика, який кілька годин бродив по автостанції, помітили випадкові перехожі, які і викликали поліцію. З'ясувалося, що хлопчика звати Тимур. Лікарі, які оглянули малюка, повідомили, що його, швидше за все, били.

"На обличчі і тілі дитини синці. За словами хлопчика, мама била його палицею", — повідомила завідувачка педіатричним відділенням Світлана Новоселова.

[ + – ] Тимура відвезли до бабусі з дідусем

Поліція шукала рідних хлопчика понад добу. Дідусь малюка, з яким вдалося зв'язатися, розповів, що рідна мати Тимура померла. Батько дитини рік тому зійшовся з іншою жінкою, потім поїхав служити в Маріуполь, а Тимура доручив новій коханій.

Пізніше стало відомо, що кілька днів тому чоловік і жінка посварилися по телефону, і тоді мачуха, нібито, вирішила зірвати злість на дитині.

Наразі дитина в бабусі з дідусем, а його 23-річну мачуху розшукують правоохоронці. Якщо провина жінки буде доведена судом, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області батьки відмовилися від 13-річної Софії Рознійчук, яка у 2018 році врятувала зведених братів і сестер з пожежі.

Також ми писали, як батьки ледь не задушили дівчинку під час бійки в Харкові. Городяни вирішили розлучитися і не змогли мирно вирішити, з ким же залишиться дитина, знайомий матері прийшов на допомогу й отримав тілесні ушкодження.

А в Дніпрі поліція розшукує вбивцю 8-річного хлопчика, труп якого виявили всередині занедбаного колектора.