16-річна мати залишила 7-місячного сина одного і поїхала на 5 днів: що з дитиною
Вісім років ув'язнення і позбавлення батьківських прав загрожує 17-річній дівчині, яка залишила семимісячного сина одного на орендованій квартирі, а сама поїхала на п'ять днів до Харкова.
За інформацією столичної прокуратури, інцидент трапився ще в січні цього року, а про підозру підозрюваній повідомили тільки через майже дев'ять місяців.
Інформація про замкнену у квартирі дитину надійшла до поліції в ніч на 5 січня. Ювенальні поліцейські прибули за вказаною адресою та почули за дверима квартири дитячий плач. Однак двері їм ніхто не відчинив. Щоб потрапити до квартири, правоохоронці викликали Київську службу порятунку "КАРС".
Хлопчика у важкому стані госпіталізували до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1. Його одразу ж поклали у відділення інтенсивної терапії.
Важкий стан дитини був спричинений не тільки тим, що малюк кілька днів був без води та їжі, а й тим, що мати, якій зараз 17 років, і раніше не дбала про сина — його погано годували, рідко міняли підгузки, хлопчик увесь час перебував у ліжку, внаслідок чого виникли пролежні.
Ось уже понад вісім місяців дитина перебуває в лікарні. Медикам вдалося стабілізувати його стан, і зараз лікування хлопчика триває.
Щодо горе-матері, то їй висунуто звинувачення в залишенні дитини в небезпеці та злісному невиконанні обов'язків із догляду за нею, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
Надалі соцслужби вирішуватимуть питання про позбавлення дівчини батьківських прав.
Нагадаємо, у Львові жінка, яка залишила дитину у "Вікні життя", повернулася її забрати.
Також повідомлялося, що під Одесою мачуха вивезла прийомного сина за 200 км і кинула.