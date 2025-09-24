16-річна мати залишила 7-місячного сина одного і поїхала на 5 днів: що з дитиною

Вісім років ув'язнення і позбавлення батьківських прав загрожує 17-річній дівчині, яка залишила семимісячного сина одного на орендованій квартирі, а сама поїхала на п'ять днів до Харкова.

За інформацією столичної прокуратури, інцидент трапився ще в січні цього року, а про підозру підозрюваній повідомили тільки через майже дев'ять місяців.

Інформація про замкнену у квартирі дитину надійшла до поліції в ніч на 5 січня. Ювенальні поліцейські прибули за вказаною адресою та почули за дверима квартири дитячий плач. Однак двері їм ніхто не відчинив. Щоб потрапити до квартири, правоохоронці викликали Київську службу порятунку "КАРС".

Рятувальникам довелося відкривати двері квартири, де був малюк Фото: Нацполiцiя Украiни

Хлопчика у важкому стані госпіталізували до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1. Його одразу ж поклали у відділення інтенсивної терапії.

Хлопчик був у важкому стані

Дитину помістили у відділення реанімації Фото: Прокуратура Києва

Важкий стан дитини був спричинений не тільки тим, що малюк кілька днів був без води та їжі, а й тим, що мати, якій зараз 17 років, і раніше не дбала про сина — його погано годували, рідко міняли підгузки, хлопчик увесь час перебував у ліжку, внаслідок чого виникли пролежні.

Ось уже понад вісім місяців дитина перебуває в лікарні. Медикам вдалося стабілізувати його стан, і зараз лікування хлопчика триває.

Щодо горе-матері, то їй висунуто звинувачення в залишенні дитини в небезпеці та злісному невиконанні обов'язків із догляду за нею, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Горе-матері оголосили про підозру в залишенні дитини в небезпеці Фото: Прокуратура Києва

Надалі соцслужби вирішуватимуть питання про позбавлення дівчини батьківських прав.

