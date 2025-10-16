Донька повернулася з прогулянки з "трофеями": вміст її кишень перелякав маму (відео)

Американка Емма зустріла доньку Джонні після того, як та провела день на вулиці, граючи та досліджуючи довколишній світ. Потім жінка вирішила дослідити вміст кишень, що шокував її та користувачів мережі.

Американка виявила "трофеї" дочки, серед яких були кілька живих істот — змія, ящірка та жаба. Відео з "обшуком" жінка виклала у своєму Instagram.

У відео маленька Джонні стоїть перед камерою босоніж у комбінезоні, чекаючи, щоб показати мамі свої "трофеї". Сама поцікавилася, скільки тварин вона взяла до своїх кишень.

"Скільки тварин у твоїх кишенях?" — запитала мама.

Джонні гордо демонструє жабу та змію, яку вона тримає в руках. Змія виявилася нешкідливою звичайним вужем, а у великій кишені жінка виявляє ще одну змію. Це ще не все: у бічних кишенях дитина теж приховала по маленькій змії.

Потім Джонні запропонувала потримати змій з кишень, на що мама охоче погодилася, завершивши відео, щоб підготувати другу руку.

"Кишені повні, серце сповнене", — підписала відео мама разом із червоним серцем.

У своєму профілі жінка показує життя малої серед природи. Джонін часто бере на руки диких тварин і показує їх своїй матусі.

Реакція соцмереж

Юзери швидко заповнили коментарі, висловлюючи захоплення та подив. Багато хто зізнавався, що самі не залишилися б такими спокійними.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ми не одне й те саме, але я обожнюю це за вас";

"Вони просто знають, що він як герой Діснея, і довіряють йому, настільки спокійні";

"Мамам завжди треба перевіряти ці кишені в кінці дня";

"Дайте цій дитині БІЛЬШЕ КИШЕНЬ!!!"

"Ох, хочу бути любою дитиною, який просто грається на вулиці у комбінезоні й збирає змій…"

