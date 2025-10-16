Владелец бесследно исчез: мужчина обнаружил в лесу жуткий заброшенный дом (фото)

Житель Словакии ехал по делам на машине, когда случайно заметил между деревьями старый дом. Когда мужчина подъехал ко двору и проник на эту территорию, перед глазами у него предстало заброшенное подворье.

Среди увиденного его поразили заржавевшее авто, масса мусора, неухоженный сад и дом без присмотра, как видно на опубликованных фотографиях автору поста в Reddit.

Мужчина рассказывает, что пару дней назад просто ездил по селам на маминой машине, исследуя новые места. Так он случайно наткнулся на нечто "странное".

"Остановил авто, решил зайти внутрь — и увиденное меня по-настоящему напугало", — вспоминает исследователь заброшенных мест

Брошенное авто во дворе Фото: Reddit Брошенная машина Фото: Reddit

Словак говорит, что все оставалось на своих местах, будто владелец просто лег спать однажды и "больше никогда не проснулся" Однако были вещи, которые сильно его поразили, и он не мог понять причины этого.

"Но самое жуткое было другое: обе машины, стоявшие во дворе, были заполнены сотнями бутылок пива Argus. Что, черт возьми, здесь произошло?" — написал местный исследователь.

В машине была куча банок из-под пива Фото: Reddit Строительный мусор во дворе дома Фото: Reddit

По его впечатлениям, это место выглядело так, будто его покинули "по меньшей мере тридцать лет назад". В то же время мужчина добавляет, что имел ощущения после поездки, которые трудно описать и которые напоминали смесь "любопытства, тревоги и холода по спине".

Также словак добавил геолокацию места, которое нашел — это домик вблизи городка Грегоровце в Словакии, в нескольких километрах от него на отдаленной дороге. Также автор сообщил, что по известным данным владелец этого дома без вести пропал и точно никто не знает, где этот человек находится сейчас.

Местоположение на карте Фото: Bing Maps

"Вернуться и исследовать это дальше? Даже не знаю...", — риторически написал автор поста.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту мужчины, ряд пользователей признали "жуть" и "заброшенность" дома. Также некоторые советуют взять команду и камеры, чтобы лучше изучить заброшенное подворье.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Количество пивных банок само по себе рассказывает историю";

"Впрочем, если эти банки не смяты, в Словакии их можно сдать на переработку — за каждую дают 15 евроцентов. Дзень-дзень, неплохой бонус!";

"А может, все проще: это просто заброшенный двор в Центральной Европе. И ты, скорее всего, просто залез в чужой двор, пока его владелец работает на дневной смене на ближайшей фабрике";

"Хотя поражает другое — банки, похоже, пролежали на солнце десятилетиями, но совсем не потеряли цвета";

"Заброшенные места всегда завораживают — в них есть что-то одновременно тревожное и притягательное".

Впоследствии стало известно, что исследователь раскрыл печальную историю заброшенного дома. Мужчина исследовал дом и понял, что стало причиной оставления двора его хозяевами много лет назад.