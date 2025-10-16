Власник безслідно зник: чоловік виявив у лісі моторошний покинутий будинок (фото)

Мешканець Словаччини їхав у справах на машині, коли випадково помітив між деревами старий будинок. Коли чоловік під'їхав до подвір'я і проникнув на цю територію, перед очима в нього постало покинуте обійстя.

Серед побаченого його вразили зіржавіле авто, маса сміття, недоглянутий сад і будинок без нагляду, як видно на опублікованих світлинах автору посту в Reddit.

Чоловік розповідає, що пару днів тому просто їздив селами на маминій машині, досліджуючи нові місця. Так він випадково натрапив на щось "дивне".

"Зупинив авто, вирішив зайти всередину — і побачене мене по-справжньому налякало", — згадує дослідник покинутих місць

Покинуте авто на подвір'ї Фото: Reddit Покинуте авто Фото: Reddit

Словак каже, що все залишалося на своїх місцях, ніби власник просто ліг спати одного дня і "більше ніколи не прокинувся" Однак були речі, які сильно його вразили, і він не міг зрозуміти причини цього.

"Але наймоторошніше було інше: обидві машини, що стояли на подвір’ї, були заповнені сотнями пляшок пива Argus. Що, чорт забирай, тут сталося?" — написав місцевий дослідник.

В машині була купа банок з-під пива Фото: Reddit Будівельне сміття в подвір'ї будинку Фото: Reddit

За його враженнями, це місце виглядало так, ніби його покинули "щонайменше тридцять років тому". Водночас чоловік додає, що мав відчуття після поїздки, які важко описати та які нагадували суміш "цікавості, тривоги й холоду по спині".

Також словак додав геолокацію місця, яке знайшов — це будиночок поблизу містечка Грегоровце в Словаччині, за кілька кілометрів від нього на віддаленій дорозі. Також автор повідомив, що за відомими даними власник цього будинку безвісти зник і точно ніхто не знає, де ця людина перебуває нині.

Місце розташування на мапі Фото: Bing Maps

"Повернутися й дослідити це далі? Навіть не знаю…", — риторично написав автор посту.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного посту чоловіка, низка користувачів визнали "моторошність" та "покинутість" будинку. Також деякі радять взяти команду та камери, аби краще вивчити покинуте обійстя.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Кількість пивних банок сама по собі розповідає історію";

"Втім, якщо ці банки не зім’яті, у Словаччині їх можна здати на переробку — за кожну дають 15 євроцентів. Дзень-дзень, непоганий бонус!";

"А може, все простіше: це просто занедбаний двір у Центральній Європі. І ти, швидше за все, просто заліз на чуже подвір’я, поки його власник працює на денній зміні на найближчій фабриці";

"Хоча вражає інше — банки, схоже, пролежали на сонці десятиліттями, але зовсім не втратили кольору";

"Покинуті місця завжди зачаровують — у них є щось одночасно тривожне й привабливе".

Згодом стало відомо, що дослідник розкрив сумну історію покинутого дому. Чоловік дослідив дім і зрозумів, що стало причиною полишення обійстя його господарями багато років тому.