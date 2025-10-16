Соседка пожаловалась в ОСМД на цветы в саду женщины: говорит, что они "слишком счастливы" (фото)

Жительница одного многоквартирного дома получила жалобу от ОСМД, где ее обвинили в том, что она имеет "слишком жизнерадостные растения" в саду. Она подозревает соседку в подаче жалобы.

Садовница предполагает, что пожилую женщину охватила обычная зависть из-за успехов в работе с растениями, говорится в заметке автора поста в Reddit.

Героиня истории говорит, что занимается садоводством уже несколько лет и имеет небольшой дворик, где растет виноградная лоза и ряд цветов. Она говорит, что любит это дело и обожает "ухаживать за ними".

"А недавно мне пришло письмо от объединения совладельцев, где отмечалось: "Ваш сад создает хаотическую энергию. Просим обуздать это", — цитирует текст письма женщина.

ОСМД требует от женщины убрать ее "слишком счастливые цветы" в саду Фото: Freepik

Впоследствии выяснилось, что соответствующую жалобу подала соседка. По словам героини истории, пожилой даме не нравилось то, что ее двор "выглядит грустно на фоне такого яркого".

"Теперь меня вызвали на "собрание по вопросам декора" — потому что ее растения, цитируем, "слишком счастливы". Видимо, я приду с букетом подсолнухов и просто посмотрю на них всех, пока они не поймут, насколько это абсурдно", — шутит женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях к посту женщины, абсолютное большинство юзеров стали на сторону героини истории. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Хаотическая энергия" — это нечто! Похоже, твои растения имеют больше характера, чем все ОСМД вместе взятое";

"Это одновременно и смешно, и раздражает. Ты живешь своим сдаом, а они злятся, потому что их двор выглядит как депрессия. Пусть твой сад будет тем "хаотичным добром", в котором это ОСМД нуждается!";

"Пожалуйста, приди на собрание с букетом подсолнухов и просто смотри им в душу. Это настоящая энергия главной героини!"

"Начни регулярно жаловаться на их двор за "депрессивную атмосферу";

"Слишком счастливые растения"? Да что, они хотят "эмо-цветы"? Пусть твой сад сияет, просто им завидно!".

Впоследствии стало известно, что соседка требует от женщины выкопать растения в саду. И в грубой форме потребовала от женщины убрать все растения, ведь они мешают ей удобно добираться до собственного дома.