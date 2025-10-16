Сусідка поскаржилася в ОСББ на квіти в саду жінки: каже, що вони "надто щасливі" (фото)

Мешканка одного багатоквартирного будинку отримала скаргу від ОСББ, де її звинуватили в тому, шо вона має "надто життєрадісні рослини" в садку. Вона підозрює сусідку в подачі скарги.

Related video

Садівниця припускає, що літню жінку охопила звичайна заздрість через успіхи в роботі з рослинами, йдеться в дописі авторки посту в Reddit.

Героїня історії каже, що займається садівництвом уже кілька років і має невеликий дворик, де росте виноградна лоза та низка квітів. Вона говорить, що любить цю справу та обожнює "доглядати за ними".

"А нещодавно мені прийшов лист від об’єднання співвласників, де зазначалося: "Ваш сад створює хаотичну енергію. Просимо приборкати це", — цитує текст листа жінка.

ОСББ вимагає від жінки прибрати її "занадто щасливі квіти" в саду Фото: Freepik

Згодом з'ясувалося, що відповідну скаргу подала сусідка. За словами героїні історії, літній пані не подобалося те, що її двір "виглядає сумно на фоні такого яскравого".

"Тепер мене викликали на "збори з питань декору" — бо її рослини, цитуємо, "занадто щасливі". Мабуть, я прийду з букетом соняхів і просто подивлюся на них усіх, поки вони не зрозуміють, наскільки це абсурдно", — жартує жінка.

Реакція соцмереж

У коментарях до посту жінки, абсолютна більшість юзерів стали на бік героїні історії. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Хаотична енергія" — це щось! Схоже, твої рослини мають більше характеру, ніж усе ОСББ разом узяте";

"Це одночасно і смішно, і дратує. Ти живеш своїм сдаом, а вони зляться, бо їхній двір виглядає як депресія. Нехай твій сад буде тим "хаотичним добром", якого це ОСББ потребує!";

"Будь ласка, прийди на збори з букетом соняхів і просто дивись їм у душу. Це справжня енергія головної героїні!"

"Почни регулярно скаржитися на їхній двір за "депресивну атмосферу";

"Занадто щасливі рослини"? Та що, вони хочуть "емо-квіти"? Нехай твій сад сяє, просто їм заздрісно!".

Раніше Фокус розповідав, як чоловік "вдало" покосив траву у своєму саду. Він поділився світлиною з "майже вбивством" під час цієї роботи, яка викликала неоднозначну реакцію серед користувачів мережі.

Згодом стало відомо, що сусідка вимагає від жінки викопати рослини у саду. Та в грубій формі почала вимагати від жінки прибрати всі рослини, адже вони заважають їй зручно добиратися до власного дому.