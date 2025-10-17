Мужчина оставил хаски одного в доме: он не был готов к тому, что увидел по возвращении (фото)

Мужчина из Мичигана, США, решил оставить свою любимицу хаски наедине дома, пока ему нужно было уехать по делам всего на час. Однако по возвращении он понял, что совершил большую ошибку.

Related video

Кевин решил не запирать хаски Лайлу в клетке, как это делал обычно, когда покидал дом, а позволить животному свободно гулять внутри дома. Но домашняя любимица решила устроить в доме хаос. Об этой истории рассказало издание Newsweek.

Но самой большой ошибкой мужчины было то, что он оставил Лайлу наедине с большим вазоном, который перенес в дом из-за наступления холода. Владелец опасался, что растение замерзнет, однако не подумал о том, что угроза от хаски для вазона может быть больше.

Хаски устроила беспорядок в доме, когда ее оставили наедине

Кадром последствий своего решения Кевин решил поделиться на платформе Reddit. Пользователи бурно отреагировали на фотографию, где хаски лежит с видом угрызений совести в гостиной, а рядом с ней лежат остатки растения. Сообщение собрало сотни комментариев и лайков, а также тысячи просмотров.

"Я не могу поверить, что растение напало на него в его собственном доме", — пошутил один из пользователей.

Другой пользователь иронично предположил, что причиной беспорядка в доме могут быть "грабители или торнадо".

"Эта собака, видимо, получила травму, увидев то, что пронеслось по комнате, то ли торнадо, то ли грабители!", — отметил он.

Мужчина рассказал СМИ, что не рассердился на свою любимицу, которую он в 10-месячном возрасте приютил из приюта. Наоборот, момент, когда он увидел собаку с виноватым взглядом в гостиной и разбитым вазоном, решил, что это смешно, и именно поэтому поделился историей с пользователями соцсетей.

Также Кевин признался, что сделал выводы и приложил усилия, чтобы ситуация не повторилась. В частности он убрал все растения из помещения.

Почему хаски часто делают вред в доме?

Истории о том, как хаски создают беспорядок и хаос в помещениях, не единичны. Однако такое поведение имеет объяснение. Как пишет издание Husky Rescue South Africa, эти причины могут быть следующими:

большой избыток энергии — собакам этой породы нужно много двигаться;

хаски видят в этом развлечение;

таким образом животные демонстрируют тревожность по поводу разлуки;

как способ "наказания" владельца: хаски может выбрать один из важных предметов для хозяина и уничтожить его.

Напомним, ранее в соцсетях мужчина поделился историей, как хаски и бордер колли научили его "манерам" во время прогулки.

Также в Индии показали кадры, на которых хаски за рулем автомобиля вызвал масштабную пробку.