Чоловік залишив хаскі самого у будинку: він не був готовим до того, що побачив після повернення (фото)
Чоловік з Мічигану, США, вирішив залишити свою улюбленицю хаскі наодинці вдома, поки йому потрібно було поїхати у справах лише на годину. Однак після повернення він зрозумів, що скоїв велику помилку.
Кевін вирішив не замикати хаскі Лайлу у клітці, як це робив зазвичай, коли покидав дім, а дозволити тварині вільно гуляти усередині будинку. Та домашня улюблениця вирішила влаштувати у домі хаос. Про цю історію розповіло видання Newsweek.
Та найбільшою помилкою чоловіка було те, що він залишив Лайлу наодинці з великим вазоном, який переніс у будинок через настання холоду. Власник побоювався, що рослина замерзне, однак не подумав про те, що загроза від хаскі для вазона може бути більшою.
Кадром наслідків свого рішення Кевін вирішив поділитися на платформі Reddit. Користувачі бурхливо відреагували на фотографію, де хаскі лежить із виглядом докорів совісті у вітальні, а поруч із нею лежать залишки рослини. Допис зібрав сотні коментарів і вподобань, а також тисячі переглядів.
"Я не можу повірити, що рослина напала на нього в його власному будинку", — пожартував один із користувачів.
Інший користувач іронічно припустив, що причиною безладу у будинку можуть бути "грабіжники або торнадо".
"Ця собака, мабуть, отримала травму, побачивши те, що пронеслося по кімнаті, чи то торнадо, чи то грабіжники!", — зазначив він.
Чоловік розповів ЗМІ, що не розсердився на свою улюбленицю, яку він у 10-місячному віці прихистив із притулку. Навпаки, момент, коли він побачив собаку з винним поглядом у вітальні та розтрощеним вазоном, вирішив, що це смішно, й саме тому поділився історією з користувачами соцмереж.
Також Кевін зізнався, що зробив висновки і доклав зусиль, аби ситуація не повторилася. Зокрема він прибрав усі рослини з приміщення.
Чому хаскі часто роблять шкоду у будинку?
Історії про те, як хаскі створюють безлад та хаос у приміщеннях, не є поодинокими. Однак така поведінка має пояснення. Як пише видання Husky Rescue South Africa, ці причини можуть бути наступними:
- великий надлишок енергії — собакам цієї породи потрібно багато рухатися;
- хаскі вбачають у цьому розвагу;
- у такий спосіб тварини демонструють тривожність щодо розлуки;
- як спосіб "покарання" власника: хаскі може обрати один з важливих предметів для господаря і знищити його.
