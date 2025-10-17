Чоловік залишив хаскі самого у будинку: він не був готовим до того, що побачив після повернення (фото)

Чоловік з Мічигану, США, вирішив залишити свою улюбленицю хаскі наодинці вдома, поки йому потрібно було поїхати у справах лише на годину. Однак після повернення він зрозумів, що скоїв велику помилку.

Кевін вирішив не замикати хаскі Лайлу у клітці, як це робив зазвичай, коли покидав дім, а дозволити тварині вільно гуляти усередині будинку. Та домашня улюблениця вирішила влаштувати у домі хаос. Про цю історію розповіло видання Newsweek.

Та найбільшою помилкою чоловіка було те, що він залишив Лайлу наодинці з великим вазоном, який переніс у будинок через настання холоду. Власник побоювався, що рослина замерзне, однак не подумав про те, що загроза від хаскі для вазона може бути більшою.

Хаскі влаштувала безлад у будинку, коли її залишили наодинці

Кадром наслідків свого рішення Кевін вирішив поділитися на платформі Reddit. Користувачі бурхливо відреагували на фотографію, де хаскі лежить із виглядом докорів совісті у вітальні, а поруч із нею лежать залишки рослини. Допис зібрав сотні коментарів і вподобань, а також тисячі переглядів.

"Я не можу повірити, що рослина напала на нього в його власному будинку", — пожартував один із користувачів.

Інший користувач іронічно припустив, що причиною безладу у будинку можуть бути "грабіжники або торнадо".

"Ця собака, мабуть, отримала травму, побачивши те, що пронеслося по кімнаті, чи то торнадо, чи то грабіжники!", — зазначив він.

Чоловік розповів ЗМІ, що не розсердився на свою улюбленицю, яку він у 10-місячному віці прихистив із притулку. Навпаки, момент, коли він побачив собаку з винним поглядом у вітальні та розтрощеним вазоном, вирішив, що це смішно, й саме тому поділився історією з користувачами соцмереж.

Також Кевін зізнався, що зробив висновки і доклав зусиль, аби ситуація не повторилася. Зокрема він прибрав усі рослини з приміщення.

Чому хаскі часто роблять шкоду у будинку?

Історії про те, як хаскі створюють безлад та хаос у приміщеннях, не є поодинокими. Однак така поведінка має пояснення. Як пише видання Husky Rescue South Africa, ці причини можуть бути наступними:

великий надлишок енергії — собакам цієї породи потрібно багато рухатися;

хаскі вбачають у цьому розвагу;

у такий спосіб тварини демонструють тривожність щодо розлуки;

як спосіб "покарання" власника: хаскі може обрати один з важливих предметів для господаря і знищити його.

