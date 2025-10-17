Блогер искал призраков в заброшенной больнице, но быстро сбежал из-за "жутких голосов" (видео)

Охотники за привидениями во главе с 40-летним британцем Тони Фергюсоном отправились исследовать заброшенное здание вблизи Ланкастера. Однако экспедиция исследователей завершилась быстро из-за жутких звуков.

По словам мужчины, ему и коллегам пришлось столкнулись с чем-то, что "трудно объяснить", сообщает WhatstheJam.

Вместе с командой Exploring the Afterlife он установил камеры в помещениях бывшей психбольницы, которая работала еще с 1808 года и окончательно закрылась в 2016-м. По словам исследователей, они услышали шаги, голоса и странные звуки, хотя в кадре на тот момент не было ни одного постороннего человека.

"Мы слышали женский голос и смех в комнате, где никого не было. Затем одному из участников стало плохо, и он вынужден был выйти", — рассказал Фергюсон.

Команда также сообщила о сбоях в работе камер. Британец вспоминает, что техника внезапно выключалась и зависала, хотя раньше таких проблем не возникало.

Відео дня

"Мы видели темную тень в коридоре, а на записях слышны шаги по гладкому полу. Хотя мы сами шли по обломкам, которые хрустели под ногами", — добавил исследователь.

Фергюсон признался, что атмосфера в здании была удручающей. Мужчина говорит, что вокруг исследователей "чувствовалось что-то необычное".

"Внешне больница выглядит жутко, но внутри чувствуешь, что ты там не один", — подытожил британец, добавив, что команда приняла решение покинуть это место из-за указанных обстоятельств.

Ранее Фокус рассказывал, что призраки "подчиняются" законам физики. По мнению эксперта по паранормальным явлениям Брайана Стерлинга-Вете, у призраков "заканчивается энергия", после чего они "рассеиваются".

Впоследствии стало известно о том, кем являются самые страшные призраки Шотландии. Эксперт по шотландским замкам Дэвид Вайнчок говорит, что в стране есть много старых домов, которые служат домом для призраков, ведьм, призрачных животных и всевозможных жутких проявлений.