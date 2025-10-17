Блогер шукав привидів у покинутій лікарні, але швидко втік через "моторошні голоси" (відео)

Мисливці на привидів на чолі з 40-річним британцем Тоні Фергюсоном вирушили дослідити занедбану будівлю поблизу Ланкастера. Однак експедиція дослідників завершилася швидко через моторошні звуки.

За словами чоловіка, йому та колегам довелося зіткнулися з чимось, що "важко пояснити", повідомляє WhatstheJam.

Разом із командою Exploring the Afterlife він встановив камери у приміщеннях колишньої психлікарні, що працювала ще з 1808 року й остаточно закрилася у 2016-му. За словами дослідників, вони почули кроки, голоси та дивні звуки, хоча в кадрі на той момент не було жодної сторонньої людини.

"Ми чули жіночий голос і сміх у кімнаті, де нікого не було. Потім одному з учасників стало зле, і він змушений був вийти", — розповів Фергюсон.

Команда також повідомила про збої у роботі камер. Британець згадує, що техніка раптово вимикалася та зависала, хоча раніше таких проблем не виникало.

"Ми бачили темну тінь у коридорі, а на записах чути кроки по гладкій підлозі. Хоча ми самі йшли по уламках, які хрустіли під ногами", — додав дослідник.

Фергюсон зізнався, що атмосфера у будівлі була гнітючою. Чоловік говорить, що довкола дослідників "відчувалося щось незвичне".

"Зовні лікарня виглядає моторошно, але всередині відчуваєш, що ти там не сам", — підсумував британець, додавши, що команда прийняла рішення покинути це місце через вказані обставини.

